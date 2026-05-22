Consulado lamenta morte de membro profundamente dedicado à comunidade portuguesa

O Consulado Português da África do Sul emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de José Luiz da Silva, Conselheiro da Diáspora Madeirense, que descreve como um "homem de carácter com uma personalidade extrovertida e um humor desarmante".

"Foi um membro muito ativo e profundamente dedicado à comunidade portuguesa na África do Sul, destacando-se pelo contributo ao longo de décadas na promoção da identidade cultural madeirense de que foi verdadeiro embaixador", aponta.