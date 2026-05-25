'Conferências da Autonomia' dedicadas à Educação com Marçal Grilo e Nuno Crato

A próxima edição das 'Conferências da Autonomia' será dedicada à Educação e contará com Marçal Grilo e com Nuno Crato como oradores convidados. A sessão decorre no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, a partir das 10 horas de 29 de Maio.

Francisco Santos, ex-secretário Regional da Educação, será o moderador deste debate.

Marçal Grilo foi Ministro da Educação de 28 de Outubro de 1995 a 25 de Outubro de 1999, tendo sido agraciado com a Grã-Cruz da Antiga, Nobilíssima e Esclarecida Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, do Mérito Científico, Literário e Artístico. em Janeiro de 2006.

Por seu lado, Nuno Crato desempenhou funções de Ministro da Educação de 2011 a 2015. Em Junho de 2010 foi nomeado Presidente Executivo da Taguspark e foi membro do Conselho Científico da Fundação Francisco Manuel dos Santos desde a sua fundação e director para a área da Educação.