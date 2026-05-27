Zara Rojas em destaque no 'Mare Nostrum'

A nadadora Zara Rojas, em representação do Clube Naval do Funchal, "está em destaque no prestigiado meeting internacional 'Mare Nostrum', participando na etapa de Caneten-Roussillon, no sul de França.

No primeiro dia de competição deste mítico circuito da natação mundial, que decorre desde 1988, Zara Rojas "competiu na prova dos 50 metros mariposa, alcançando o tempo de 27'62, registo que lhe garantiu o apuramento para a final B da especialidade", informa o CNF.

A nadadora madeirense, acrescenta, "encontra-se acompanhada pelo treinador João Pedro Vieira nesta participação internacional, que reúne alguns dos principais nomes da natação mundial. A final B dos 50 metros mariposa disputa-se hoje, às 16h00 locais" (15h00 na Madeira).