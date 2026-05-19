Combustíveis rendem mais 3,2 milhões à Região

Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira, 19 de Maio, dá conta que os combustíveis rendem mais de 3,2 milhões à Região. Só de imposto sobre produtos petrolíferos, os madeirenses pagaram mais 46% no primeiro trimestre deste ano, marcado pela instabilidade no Médio Oriente. Governo atribui aumento da receita ao maior consumo e aponta o dedo às restrições europeias aos descontos fiscais.

Calhau da Lapa interdito é 'ouro' para turistas

Fique a saber que o acesso continua interdito por questões de segurança, mas praia surge no mapa das águas balneares com galardão de qualidade.

Sobrinha do presidente sobe a vice

José Carlos Gonçalves arruma Câmara e pelouros em São Vicente. Autarca exige reabertura das piscinas da Ponta Delgada.

Vasco Matos é hipótese para treinar Marítimo

Verde-rubros oficializaram ontem a saída de Miguel Moita. Rui Alves reúne-se hoje com Tiago Margarido.

'Baile do STE' e 'Big Show Circus' no S. Pedro da Ribeira Brava para ler na página 25.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.