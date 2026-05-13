'Febre' das caminhadas põe Madeira em destaque

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais e não passa despercebida a foto de capa da revista Sábado...

Na Sábado:

- "A febre das caminhadas e corridas"

- "Raio-x do caso Sócrates. Crimes de corrupção em risco de prescrever já e decisão só em 2030"

- "Saúde: os novos riscos do sobrediagnóstico. Quando saber de uma doença é inútil e até perigoso"

- "Governo. CP paga 105 milhões só para ter comboios mais depressa"

- "Os deuses da IA. Lecun, o falcão europeu que pode ser o homem mais perigoso do mundo"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista a José Manuel Bolieiro. Açores querem ter mais tropas dos EUA e outros países da NATO? 'Sem dúvida'"

- "Aviação. Turismo do Alentejo prepara plano para voos comerciais no aeroporto de Beja dentro de dois anos"

- "Trabalho. Ferro Rodrigues diz que PS deve rejeitar negociações prévias sobre a reforma laboral"

- "Geopolítica. Cimeira de Xi e Trump vai ser um sucesso, ainda que possa não sê-lo"

- "D. José Ornelas. 'As pessoas que vêm a Fátima não caem do céu, vêm à procura de sentido e esperança'"

- "Festival. Cannes acolhe a nostalgia cinéfila"

- "Tiro. Cresceu entre tiros e sonha com aviões: Rodrigo, o jovem de 16 anos que já aponta aos Jogos Olímpicos"

No Correio da Manhã:

- "Combustíveis 12 cêntimos mais baratos nos hipermercados"

- "Impostos tornam preços em Espanha quase 60 cêntimos mais baixos"

- "Treinador viajou para Londres. Real Madrid paga 7 milhões ao Benfica por Mourinho"

- "Contrato assinado com espanhóis só depois de terminar o campeonato"

- "Homicídio de Rosalina. Morreram duas testemunhas contra Duarte Lima"

- "Caso Mónica. Valente arrisca segundo julgamento"

- "Dividendos. Grandes famílias ganham 653 milhões na Bolsa"

- "Três meses após tempestade. Leiria ainda espera por ajuda"

- "Lisboa. Fogo em contentor mata mulher sem-abrigo"

- "Médicos. Ministra admite processar líder dos tarefeiros"

- "Sporting. Hjulmand tenta jogar contra Galos"

- "FC Porto. Lewandowski é sonho caro do Dragão"

No Público:

- "Alunos com necessidades específicas aumentaram 29% em dez anos"

- "EUA-China. Trump chega a Pequim sem as cartas que queria ter na mão"

- "Supervisão. Banca obrigada a devolver 8,91 milhões de euros a clientes"

- "Saúde. Ministra admite processar representante dos tarefeiros"

- "Litígio judicial. Dona do Multibanco desiste de ação contra BdP"

- "Reino Unido. Starmer (ainda) sobrevive para 'continuar a governar'"

- "Cannes. Homenagem a Barbara Streisand e uma comédia de abertura"

- "Futebol. O Benfica é imbatível na Liga, mas está prestes a falhar a Champions 18 anos depois"

- "Festival Spring Forward. No radar europeu para a dança, Guimarães é uma cidade coreográfica com fôlego"

No Jornal de Notícias:

- "Revolução viária no Porto com Avenida AEP enterrada e estrada alternativa à VCI"

- "Entrevista. 'Países que são mais flexíveis pagam melhor'. Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social"

- "FC Porto. Drones e fogo de artifício na Ribeira para os campeões"

- "Benfica. À espera de milagre que garanta acesso aos milhões"

- "Famalicão. Coindu atira 493 operários para regime de 'lay-off'"

- "Segurança. Porto e Lisboa vão ganhar 580 polícias na rua"

- "Hantavírus. DGC garante que risco para Portugal é 'muito baixo'"

- "Fátima conquista fiéis fora das datas religiosas"

- "Justiça. Urologista condenado prescreveu técnica inútil"

- "Georgina Rodríguez. Ousada em nova campanha de biquíni"

No Negócios:

- "Governo e AD preparam solução para IVA da reabilitação urbana"

- "Purever está em negociações para fornecer fábrica da CALB"

- "Banca vai ter novos preçários e comprador de comissões"

- "Refrigerantes castigados por imposto e 'flagelo' de importação paralelas"

- "Uma cimeira de alto nível, mas de baixas expectativas"

- "Sustentabilidade 20|30. Duarte Gomes Pereira, diretor-geral da ASFAC. 'Há uma redução do número de contratos de crédito celebrados'"

- "Habitação. Antiga sede do Governo usada para apartamentos"

- "Nouriel Roubini [economista]. Quatro cenários para a guerra no Irão"

No O Jornal Económico:

- "Sonae é cada vez mais uma empresa global"

- "Preçário dos bancos vai ter de ser mais fácil de entender"

- "Proprietários e inquilinos exigem regulação e fiscalização do mercado de arrendamento"

- "CTT encaixam 64 milhões com acordo com a DHL"

- "Mundo. Nem tudo será economia no frente a frente entre Trump e Xi Jinping"

- "Vieira Lopes deixa CCP, Gustavo Paulo Duarte é o novo líder"

- "Marca portuguesa de licores vence Louis Vuitton em tribunal"

- "Fitch sobe rating do BPI, Novobanco e Montepio"

- "Abanca, Banco CTT e Universo lideram reclamações no BdP"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Froholdt é um jogador único'. Vingaard e Bisgaard, antigos internacionais dinamarqueses, moldaram o médio no Copenhaga e apostam nele para altos voos"

- "Fogo de artifício e drones no Douro antes da grande festa dos Aliados"

- "Como as jovens Luisinha e Francisca inspiraram a equipa para o título"

- "Benfica. Mourinho sai da Luz agastado. Marco Silva na linha da frente para substituir o Special One"

- "Rui Costa vai ter de ir à Assembleia Geral dar explicações sobre os resultados"

- "Sporting. Plantel de sonho com milhões da Champions. Varandas reforça ambição de garantir hegemonia"

- "V. Guimarães. Diogo Sousa no Estrasburgo. Médio rende 10,5 MEuro e já está em França"

- "Hóquei em patins. 'Enchem-nos de orgulho'. Campeões europeus na Câmara do Porto"

- "Villas-Boas aplaude transformação pessoal e desportiva"

No A Bola:

- "Gestão de crise. Queda para 3.º lugar ativa alarmes na Luz"

- "O dinheiro perdido caso o Benfica falhe a Champions"

- "A maior dificuldade em cativar jogadores e ... . O desejado Marco Silva"

- "Equipa e presidente apupados"

- "AG de junho para discussão da época promete ser bem 'quentinha'"

- "Florentino Pérez convoca eleições no Real Madrid e sorri quando interrogado sobre Mourinho: 'Não estamos nessa fase'"

- "Sporting. Rui Borges imbatível fora de casa. Terceira vez que acontece na história leonina e nunca 'deu' título nacional"

- "Ioannidis pronto para o regresso"

- "FC Porto. Deniz Gul em crescendo para o Mundial"

- "Drones e pirotecnia na festa oficial do título"

- "Arábia Saudita. 'Frango' insólito estraga festa ao Al Nassr"

- "Presidente da Federação de Andebol diz que 'chegar às medalhas já não é um sonho'"

E no Record:

- "Sporting. Já não foge. Leão paga 30 MEuro por Zalazar"

- "Diogo Travassos segue para Braga por 5,5 MEuro + 1 MEuro em bónus"

- "Benfica. Mourinho tem proposta para renovar. Decisão só após final do campeonato"

- "Eleições no Real Madrid não afastam cobiça espanhola"

- "Passou o dia em Londres. Treinador [José Mourinho] viajou com Marco Silva ... possível sucessor"

- "FC Porto. Pepê para vender"

- "Arábia Saudita. Al Nassr 1-1 Al Hilal. Frango de Bento estraga festa de Ronaldo"

- "Jorge Jesus escreve hoje: 'Se vencermos o Damac seremos campeões'"