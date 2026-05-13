'Febre' das caminhadas põe Madeira em destaque
Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais e não passa despercebida a foto de capa da revista Sábado...
Na Sábado:
- "A febre das caminhadas e corridas"
- "Raio-x do caso Sócrates. Crimes de corrupção em risco de prescrever já e decisão só em 2030"
- "Saúde: os novos riscos do sobrediagnóstico. Quando saber de uma doença é inútil e até perigoso"
- "Governo. CP paga 105 milhões só para ter comboios mais depressa"
- "Os deuses da IA. Lecun, o falcão europeu que pode ser o homem mais perigoso do mundo"
No Diário de Notícias:
- "Entrevista a José Manuel Bolieiro. Açores querem ter mais tropas dos EUA e outros países da NATO? 'Sem dúvida'"
- "Aviação. Turismo do Alentejo prepara plano para voos comerciais no aeroporto de Beja dentro de dois anos"
- "Trabalho. Ferro Rodrigues diz que PS deve rejeitar negociações prévias sobre a reforma laboral"
- "Geopolítica. Cimeira de Xi e Trump vai ser um sucesso, ainda que possa não sê-lo"
- "D. José Ornelas. 'As pessoas que vêm a Fátima não caem do céu, vêm à procura de sentido e esperança'"
- "Festival. Cannes acolhe a nostalgia cinéfila"
- "Tiro. Cresceu entre tiros e sonha com aviões: Rodrigo, o jovem de 16 anos que já aponta aos Jogos Olímpicos"
No Correio da Manhã:
- "Combustíveis 12 cêntimos mais baratos nos hipermercados"
- "Impostos tornam preços em Espanha quase 60 cêntimos mais baixos"
- "Treinador viajou para Londres. Real Madrid paga 7 milhões ao Benfica por Mourinho"
- "Contrato assinado com espanhóis só depois de terminar o campeonato"
- "Homicídio de Rosalina. Morreram duas testemunhas contra Duarte Lima"
- "Caso Mónica. Valente arrisca segundo julgamento"
- "Dividendos. Grandes famílias ganham 653 milhões na Bolsa"
- "Três meses após tempestade. Leiria ainda espera por ajuda"
- "Lisboa. Fogo em contentor mata mulher sem-abrigo"
- "Médicos. Ministra admite processar líder dos tarefeiros"
- "Sporting. Hjulmand tenta jogar contra Galos"
- "FC Porto. Lewandowski é sonho caro do Dragão"
No Público:
- "Alunos com necessidades específicas aumentaram 29% em dez anos"
- "EUA-China. Trump chega a Pequim sem as cartas que queria ter na mão"
- "Supervisão. Banca obrigada a devolver 8,91 milhões de euros a clientes"
- "Saúde. Ministra admite processar representante dos tarefeiros"
- "Litígio judicial. Dona do Multibanco desiste de ação contra BdP"
- "Reino Unido. Starmer (ainda) sobrevive para 'continuar a governar'"
- "Cannes. Homenagem a Barbara Streisand e uma comédia de abertura"
- "Futebol. O Benfica é imbatível na Liga, mas está prestes a falhar a Champions 18 anos depois"
- "Festival Spring Forward. No radar europeu para a dança, Guimarães é uma cidade coreográfica com fôlego"
No Jornal de Notícias:
- "Revolução viária no Porto com Avenida AEP enterrada e estrada alternativa à VCI"
- "Entrevista. 'Países que são mais flexíveis pagam melhor'. Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social"
- "FC Porto. Drones e fogo de artifício na Ribeira para os campeões"
- "Benfica. À espera de milagre que garanta acesso aos milhões"
- "Famalicão. Coindu atira 493 operários para regime de 'lay-off'"
- "Segurança. Porto e Lisboa vão ganhar 580 polícias na rua"
- "Hantavírus. DGC garante que risco para Portugal é 'muito baixo'"
- "Fátima conquista fiéis fora das datas religiosas"
- "Justiça. Urologista condenado prescreveu técnica inútil"
- "Georgina Rodríguez. Ousada em nova campanha de biquíni"
No Negócios:
- "Governo e AD preparam solução para IVA da reabilitação urbana"
- "Purever está em negociações para fornecer fábrica da CALB"
- "Banca vai ter novos preçários e comprador de comissões"
- "Refrigerantes castigados por imposto e 'flagelo' de importação paralelas"
- "Uma cimeira de alto nível, mas de baixas expectativas"
- "Sustentabilidade 20|30. Duarte Gomes Pereira, diretor-geral da ASFAC. 'Há uma redução do número de contratos de crédito celebrados'"
- "Habitação. Antiga sede do Governo usada para apartamentos"
- "Nouriel Roubini [economista]. Quatro cenários para a guerra no Irão"
No O Jornal Económico:
- "Sonae é cada vez mais uma empresa global"
- "Preçário dos bancos vai ter de ser mais fácil de entender"
- "Proprietários e inquilinos exigem regulação e fiscalização do mercado de arrendamento"
- "CTT encaixam 64 milhões com acordo com a DHL"
- "Mundo. Nem tudo será economia no frente a frente entre Trump e Xi Jinping"
- "Vieira Lopes deixa CCP, Gustavo Paulo Duarte é o novo líder"
- "Marca portuguesa de licores vence Louis Vuitton em tribunal"
- "Fitch sobe rating do BPI, Novobanco e Montepio"
- "Abanca, Banco CTT e Universo lideram reclamações no BdP"
No O Jogo:
- "FC Porto. 'Froholdt é um jogador único'. Vingaard e Bisgaard, antigos internacionais dinamarqueses, moldaram o médio no Copenhaga e apostam nele para altos voos"
- "Fogo de artifício e drones no Douro antes da grande festa dos Aliados"
- "Como as jovens Luisinha e Francisca inspiraram a equipa para o título"
- "Benfica. Mourinho sai da Luz agastado. Marco Silva na linha da frente para substituir o Special One"
- "Rui Costa vai ter de ir à Assembleia Geral dar explicações sobre os resultados"
- "Sporting. Plantel de sonho com milhões da Champions. Varandas reforça ambição de garantir hegemonia"
- "V. Guimarães. Diogo Sousa no Estrasburgo. Médio rende 10,5 MEuro e já está em França"
- "Hóquei em patins. 'Enchem-nos de orgulho'. Campeões europeus na Câmara do Porto"
- "Villas-Boas aplaude transformação pessoal e desportiva"
No A Bola:
- "Gestão de crise. Queda para 3.º lugar ativa alarmes na Luz"
- "O dinheiro perdido caso o Benfica falhe a Champions"
- "A maior dificuldade em cativar jogadores e ... . O desejado Marco Silva"
- "Equipa e presidente apupados"
- "AG de junho para discussão da época promete ser bem 'quentinha'"
- "Florentino Pérez convoca eleições no Real Madrid e sorri quando interrogado sobre Mourinho: 'Não estamos nessa fase'"
- "Sporting. Rui Borges imbatível fora de casa. Terceira vez que acontece na história leonina e nunca 'deu' título nacional"
- "Ioannidis pronto para o regresso"
- "FC Porto. Deniz Gul em crescendo para o Mundial"
- "Drones e pirotecnia na festa oficial do título"
- "Arábia Saudita. 'Frango' insólito estraga festa ao Al Nassr"
- "Presidente da Federação de Andebol diz que 'chegar às medalhas já não é um sonho'"
E no Record:
- "Sporting. Já não foge. Leão paga 30 MEuro por Zalazar"
- "Diogo Travassos segue para Braga por 5,5 MEuro + 1 MEuro em bónus"
- "Benfica. Mourinho tem proposta para renovar. Decisão só após final do campeonato"
- "Eleições no Real Madrid não afastam cobiça espanhola"
- "Passou o dia em Londres. Treinador [José Mourinho] viajou com Marco Silva ... possível sucessor"
- "FC Porto. Pepê para vender"
- "Arábia Saudita. Al Nassr 1-1 Al Hilal. Frango de Bento estraga festa de Ronaldo"
- "Jorge Jesus escreve hoje: 'Se vencermos o Damac seremos campeões'"