Festa da Taça em destaque em quase todos os jornais

Bom dia. A vitória do Torreense na final da Taça de Portugal, ontem no Jamor, é um tema que atravessa dos jornais desportivos, com maior destaque, aos jornais generalistas e que só escapa aos jornais especializados em economia desta segunda-feira, 25 de Maio de 20206.

No Correio da Manhã:

- "Irregularidades no SIRESP ignoradas por ministro. Em causa está nomeação do general Viegas Nunes para empresa que gere comunicações de emergência"

- "Número dois da Secretaria-Geral do MAI demite-se após denúncias enviadas a Luís Neves"

- "Sporting 1 Torreense 2. Carnaval no Jamor"

- "Época arranca mais cedo. Derrota dos leões trama Benfica"

- "Impasse. Rui Costa não perdoa um cêntimo a Mourinho"

- "Irmãos abandonados. Pai diz que ter os filhos é 'questão de dias'"

- "Ataque em Kiev. Rússia dispara míssil com capacidade nuclear"

- "EUA e Irão mais perto de acordo para abrir Ormuz"

- "Violência juvenil. Menores despejam sémen na cabeça de colega"

- "Vila Nova de Gaia. Homem leva facada a retirar pessoas de casa"

No Público:

- "Professores processam escolas para as obrigar a provar que cumprem lei"

- "Taça de Portugal. Torreense vence Sporting e segue para Liga Europa"

- "'Barrigas de aluguer'. PSD retira competências a órgão que emite pareceres"

- "Entrevista. 'Não podemos ser a favor da legalização da cannabis'. Joana Teixeira dirige instituto na área das dependências"

- "EUA-Irão. Trump deu instruções para não apressar acordo"

- "Manutenção. Aviões da concorrência são fonte de lucro para a TAP"

- "Fábrica do Braço de Prata. Centro cultural comunitário na zona oriental de Lisboa ruma à legalização"

- "Ensino Superior. Governo recua e 'bolsa incentivo' para alunos mais pobres só será paga no 1.º ano"

No Jornal de Notícias:

- "Taça de Portugal. Sporting 1 -- Torreense 2. Caçadores de leões"

- "Liga. Gelo nórdico dá fogo ao mercado de verão"

- "Aumento sem precedentes nas famílias que ganham mais de 100 euros por ano"

- "Entrevista. 'Queremos transportes gratuitos em Guimarães até ao fim de 2026'. Ricardo Araújo, presidente da Câmara"

- "Porto. Portugueses seduzidos pelas escolas internacionais"

- "Segurança. Demissão com estrondo no MAI levanta suspeitas no SIRESP"

- "Justiça. Pai dos meninos franceses abandonados quer vir buscá-los"

- "Cultura. Concertos fervilhantes de Bad Bunny juntam 120 fãs na Luz''"

No Diário de Notícias:

- "Um milhão de portugueses tem doenças da tiroide, mas 60% não sabe"

- "Torreense faz história no Jamor. Azuis-grená venceram Sporting por 2-1 e tornaram-se a primeira equipa do segundo escalão a erguer a Taça de Portugal"

- "Barómetro DN/Aximage. Portugueses querem uma reforma laboral, mas pacote do Governo só convence IL"

- "Entrevista. João Nuno Faria. 'Até ao dia de hoje não existe diagnóstico de dependência de redes sociais'"

- "Guerra. Trump trava entusiasmo de Rubio e mostra não ter pressa para um acordo com o Irão"

- "Polémica. Secretário-geral adjunto do MAI pede demissão e critica ministro"

- "Festival. A política foi a bandeira de Cannes"

- "Património. Torre de Belém reabre com acesso limitado a 900 visitantes por dia"

No Negócios:

- "Ações judiciais suspendem prazo para aplicar mais-valias"

- "Investidor privado. Como os gurus de Wall Street ajustaram carteiras à guerra"

- "Contas públicas. Se défice derrapar, Bruxelas vai avaliar apoios dados"

- "Setor financeiro. Máquinas ATM de criptos chegam ao fim em Portugal"

- "Dívida. Obrigações de catástrofe podem custar mais de 10%"

No O Jornal Económico:

- "Estado arrecadou 304 milhões em multas"

- "Polónia, Países Baixos e Portugal lideram rendimento real na Europa"

- "Trump: Acordo com Irão está quase negociado"

- "Marcas alemãs estão de regresso à ribalta dos carros elétricos"

- "Moody's mantém rating de Portugal inalterado"

- "Lucros do Crédito Agrícola caem 26,1% para 73,8 milhões"

- "Porto Business School abre espaço colaborativo"

- "Reabertura do Estreito de Ormuz pode valorizar cobre"

No A Bola:

- "Sporting 1 Torreense 2. Histórico. Torreense é a primeira equipa da segunda divisão a conquistar a Taça de Portugal"

- "'Não foi época positiva e não podemos estar felizes', Rui Borges"

- "'Os meus jogadores são fenomenais', Luís Tralhão"

- "Clube do Oeste apura-se diretamente para a fase de liga da Liga Europa, atira Benfica para a 2.ª pré-eliminatória e SC Braga para a Liga Conferência e desfaz o sonho do Famalicão"

- "Quarto do lugar de Aston Villa coloca Sporting diretamente na fase de liga da Champions"

No Record:

- "Sporting 1 Torreense 2. Carnaval no Jamor. Primeira equipa de divisão inferior a ganhar a Taça de Portugal"

- "Luís Tralhão.'Disse que ia a pé para casa se ganhássemos...'"

- "Stopira foi herói aos 38 anos. 'Merecemos muito este título'"

- "Leões insultados na subida à tribuna"

- "Rui Borges. 'Uma derrota que deixa marcas"

- "Consequências na UEFA. Emblema do Oeste entra direto na Liga Europa"

- "Benfica obrigado a três eliminatórias. Sp. Braga na Liga Conferência. Famalicão fica de fora. Aston Villa garante Champions ao Sporting"

- "Hjulmand muito crítico. 'Torreense quis vencer mais do que nós'"

- "Benfica. Mourinho pode perder 15 milhões. Cláusula para clubes acionável em qualquer altura"

- "Benfica. Marco Silva promete decisão para esta semana"

- "FC Porto. 'William vai chegar à seleção', Pepê projeta grande futuro ao colega"

E no O Jogo:

- "Sporting 1 -- Torreense 2. Ninguém leva a mal. Torreense surpreende e desencadeia folia no Jamor, deixando leões sem títulos, Benfica na pré-eliminatória da Liga Europa, Braga na Conference League e Famalicão fora da UEFA"

- "Luís Tralhão. 'Não tenho ainda a noção do que acabámos de fazer'"

- "Equipa de Torres Vedras joga decisão do Play-off na quinta-feira"

- "Rui Borges. 'Próxima época? Já entrei no Sporting sobre brasas'"

- "Jogadores leoninos insultados na subida à tribuna"

- "FC Porto. Dragões juntam título de Sub-17 aos de Sub-19 e da equipa principal"

- "André Villas-Boas. 'O futuro está a ser construído em casa'"

- "Benfica. Jorge Mendes paga saída de José Mourinho"

- "Marco Silva: 'Sendo muito honesto, ainda não decidi'"