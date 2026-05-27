México detém sobrinho de 'El Chapo' alvo de ordem de extradição para EUA

As autoridades mexicanas detiveram ontem Isai 'N', identificado como sobrinho do barão da droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán e alvo de uma ordem de extradição para os Estados Unidos.

Nas redes sociais, o secretário da Segurança e Proteção dos Cidadãos, Omar García Harfuch, anunciou a detenção de Isai 'N' em Nogales, Sonora, no noroeste do México, sem fornecer pormenores.

O responsável indicou apenas que a detenção resultou de um trabalho conjunto dos serviços secretos militares do Ministério da Defesa Nacional, em coordenação com a Procuradoria-Geral da República, através da Agência de Investigação Criminal, da Guarda Nacional e de instituições do Gabinete de Segurança mexicanos.

Omar García acrescentou que, em Tapachula, Chiapas, no sudeste do país, foi cumprido um mandado de busca e apreensão numa propriedade onde foram confiscados 687 quilogramas de cocaína, 151 armas de fogo, 363 carregadores e 18 granadas.

Foram também apreendidos dois camiões, três caixas de carga fechadas e nove contentores.

Esta operação decorreu no âmbito de investigações em curso, que levaram à identificação de uma propriedade ligada a um grupo criminoso que operava sob a fachada de parque de estacionamento para veículos de carga.

A detenção ocorreu numa altura em que o Governo da Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, defende uma estratégia de segurança assente na investigação, na coordenação interinstitucional e na implantação territorial, enquanto as organizações civis alertaram que a violência persiste em vários estados ao mesmo tempo que os Estados Unidos pressionam por resultados no combate a estes bandos criminosos.