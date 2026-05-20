PJ detém terceiro coautor de crimes de rapto e extorsão

A Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária (PJ), anunciou que no âmbito da "investigação desenvolvida pela Secção Central de Combate ao Banditismo e na qual já tinham sido detidos dois outros coautores, deteve um homem, com 22 anos, suspeito da prática de crimes de rapto, extorsão agravada e ofensa à integridade física qualificada, no âmbito de factos ocorridos na cidade de Setúbal, em outubro de 2025".

Conta, em comunicado emitido hoje, que "os factos indiciam que a vítima, em duas ocasiões distintas, terá sido abordada, coagida, privada da liberdade e violentamente agredida, em contexto associado a alegada dívida relacionada com o tráfico de produto estupefaciente", sendo que "numa das situações, a vítima terá sido forçada a entrar numa viatura e transportada para um local isolado, onde foi agredida e compelida a contactar a sua mãe para solicitar a entrega de uma quantia monetária aos agressores".

Noutra ocasião, conta a PJ, "ocorrida dias depois, terá sido atraída para um encontro com o suspeito, igualmente na cidade de Setúbal, acabando por ser encaminhada para outro local, onde foi novamente agredida e coagida a contactar familiares para obtenção de dinheiro".

Explica que "a atuação investigada revela especial violência, forte intimidação, privação da liberdade e elevado potencial de alarme social" e que o novo detido "será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação".