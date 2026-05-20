PJ detém suspeitos de falsificarem 800 atestados de residência

A Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária (PJ) deteve, ontem, "dois suspeitos fortemente indicados da prática dos crimes de associação criminosa, auxílio à imigração ilegal e falsificação ou contrafação de documentos, destinados à regularização de cidadãos estrangeiros em território nacional", informa hoje em nota de imprensa.

"A investigação permitiu apurar que os dois homens, com 42 e 64 anos, terão criado e dinamizado uma estrutura organizada, estável e concertada, destinada à obtenção fraudulenta de cerca de 800 atestados de residência, mediante a indicação de moradas, onde os cidadãos estrangeiros não residiam efetivamente, e através da intervenção de testemunhas que atestavam falsamente tais factos perante a entidade autárquica competente, com vista à obtenção ou regularização de títulos de residência em Portugal", explica o 'modus operandi'.

Pelo referido 'serviço', acrescenta a PJ, "os suspeitos cobrariam quantias monetárias entre os 130 e os 200 euros, aproveitando-se da vulnerabilidade de cidadãos estrangeiros que pretendiam regularizar-se em Portugal".

Com os elementos recolhidos, acreditam os investigadores que os suspeitos tinham "uma atuação com divisão de tarefas, disponibilização de moradas, angariação de interessados, recrutamento de intervenientes e obtenção de proventos económicos ilícitos".

Assim, "no decurso desta operação foram, ainda, cumpridos dois mandados de detenção e sete mandados de busca e apreensão, em locais situados nas zonas de Loures e Odivelas, tendo sido recolhidos elementos probatórios considerados relevantes para o prosseguimento da investigação", acrescenta.

Os dois detidos "serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", sendo que o inquérito é reponsabilidade do DIAP de Loures.