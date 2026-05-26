Paula Margarido nota que pólos de emprego optimizam inserção profissional

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude testemunhou, hoje, o impacto dos polos de emprego sediados na Junta de Freguesia do Monte e na Escola da APEL, sobretudo nos jovens à procura da primeira experiência profissional e nos desempregados com maiores barreiras à empregabilidade, como a idade.

Paula Margarido realizou uma visita a esse locais, acompanhada pelo presidente do IEM, Pedro Gouveia, e pela responsável pelo Centro de Emprego, Filipa Figueira. A governante pôde ouvir os testemunhos dos jovens Nuno Cró, em estágio curricular no polo de emprego da Junta de Freguesia do Monte, e de Diogo Santos, integrado pelo PROJOVEM na Escola da Apel. Ambos destacaram como estas medidas de apoio ao emprego enriquecem os seus currículos e facilitam o contacto com potenciais empregadores.

Em dia de aniversário, também o presidente da Junta do Monte, Agostinho Batista, sublinhou a relevância do polo local na capacitação dos jovens da freguesia, um trabalho que é desenvolvido pela técnica Natércia Kuprian.

Já na Apel, onde cerca de 80% do quadro não docente integrou programas promovidos pelo Instituto de Emprego da Madeira, Paula Margarido conheceu também "a inspiradora história de vida de António Pereira. Aos 60 anos, o responsável pelo arquivo da escola conseguiu superar as barreiras associadas à idade no acesso ao mercado de trabalho graças ao Programa MAIS do IEM, integrando actualmente o mapa de pessoal efectivo da instituição".