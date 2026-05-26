Colisão entre mota e carro na Via Rápida faz um ferido ligeiro

Um jovem, de 26 anos, ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, ocorrida na Via Rápida, junto à zona da Ponte do Comboio, no sentido Funchal–Câmara de Lobos.

A vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros, tendo sido accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses para prestar assistência. Mas, importa salientar que uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que passava no local no momento do acidente, acabou por ser a primeira a prestar auxílio ao motociclista, garantindo os primeiros socorros até à chegada da restante equipa de socorro.

O acidente condicionou o trânsito naquela zona da Via Rápida.