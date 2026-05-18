CRESCER chega ao Porto Santo

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil informa que, a partir do mês de Maio, o Porto Santo passa a usufruir dos serviços de uma equipa com formação especializada na área do neurodesenvolvimento, numa parceria estabelecida com a Fundação Nossa Senhora da Piedade.

Desta forma, e segundo nota à imprensa, "o CRESCER passa a estar presente na comunidade do Porto Santo enquanto resposta complementar e diferenciada na área do desenvolvimento infantojuvenil, procurando aproximar serviços especializados das crianças, jovens e respectivas famílias".

Diz ainda que "ao longo dos últimos cinco anos, o CRESCER tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo na Região Autónoma da Madeira, com enfoque na prevenção, avaliação, intervenção e acompanhamento de crianças e jovens com alterações do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem e necessidades específicas nas diferentes áreas do neurodesenvolvimento".

Refere também que "a intervenção do CRESCER assenta numa abordagem multidisciplinar, especializada e centrada na criança e na família, promovendo respostas individualizadas e articuladas com a comunidade educativa e entidades parceiras".

Afirma igualmente que "a presença no Porto Santo representa mais um passo no compromisso do CRESCER em promover uma intervenção mais acessível, próxima e diferenciada, reforçando o apoio às famílias e à comunidade local".

Adianta que "esta parceria permitirá disponibilizar serviços nas áreas da Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Psicologia, Equitação com Fins Terapêuticos, Apoio Pedagógico Especializado, entre outros projectos de intervenção e capacitação comunitária2.

Paralelamente, e numa perspectiva de promoção da saúde e intervenção comunitária, conforme acrescenta, "o CRESCER pretende desenvolver, em articulação com os estabelecimentos de ensino e restantes entidades locais, ações de sensibilização dirigidas à comunidade escolar, profissionais de educação, pais e cuidadores, nas diferentes áreas do neurodesenvolvimento, sem qualquer custo associado".

Por fim, diz que "estas iniciativas têm como principal objectivo promover a literacia em saúde, a prevenção e a identificação precoce de dificuldades do desenvolvimento, reforçando a importância de uma comunidade mais informada, capacitada e preparada para apoiar o desenvolvimento saudável das crianças e jovens".