Tiago Margarido pede apoio dos adeptos para 'selar' permanência

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, pediu hoje o apoio dos adeptos para a receção ao Vitória de Guimarães, para 'selar' a permanência na I Liga de futebol, em antevisão ao jogo da 34.ª e última jornada.

"Os adeptos têm perfeita noção de que se trabalharmos em conjunto, vamos estar mais próximos daquilo que é o grande objetivo da época [permanência]. Como tal, o meu repto é sempre esse, que venham ao jogo e que trabalhemos em conjunto", referiu o técnico, em antevisão à partida de sábado, no Estádio da Madeira, no Funchal.

À entrada para a última ronda, o Nacional, 14.° classificado, tem 31 pontos, mais dois do que o Estrela da Amadora (15.°) e o Casa Pia, que é 16.°, em posição de play-off, e mais três do que o Tondela, 17.°, em lugar de descida direta.

Os 'alvinegros' têm ainda vantagem no confronto direto com as três equipas que surgem imediatamente atrás na classificação, bastando uma vitória ou um empate para garantir automaticamente a permanência.

Nesse sentido, o 'timoneiro' dos insulares não está preocupado com as partidas que envolvem os adversários diretos, até porque o conjunto madeirense depende apenas de si para concretizar o objetivo.

"Sinceramente, não pensamos nisso. O que nos preocupa é vencer o jogo. Vamos entrar em campo para sermos nós a 'selar' as contas da manutenção, não querendo estar preocupados com aquilo que vai acontecer nos outros campos", notou.

Relativamente à derrota diante da última jornada diante do Santa Clara (2-0), Margarido diz que a equipa não pode repetir a "falta de intensidade e de agressividade", sobretudo na primeira parte do desafio nos Açores, acrescentando que os jogadores "deram uma excelente resposta" ao longo da semana.

A cumprir a terceira época no Nacional, a segunda no primeiro escalão, após a subida em 2023/24, o técnico, de 37 anos, disse ainda que já contava disputar a permanência até ao último jogo, tendo em conta a competitividade do campeonato, que subiu o nível em 2025/26.

"Este ano, a I Liga está ainda mais competitiva que a do ano passado. Sempre disse que isto ia ser até à última e, a verdade, é que está a acontecer. A competitividade é grande e as equipas apetrecharam-se bem", vincou.

Com lesões de longa duração, Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes, Lenny Vallier e Miguel Baeza são ausências confirmadas para esta partida decisiva, ao passo que Igor Liziero, que treinou com algumas limitações, deve ir a jogo.

Por sua vez, Zé Vitor voltou às opções e pode entrar diretamente no 'onze', após ter cumprido castigo na última ronda devido à expulsão contra o AVS.

O Nacional, 14.° classificado, com 31 pontos, recebe no sábado o Vitória de Guimarães, oitavo, com 42, a partir das 18:00, no Estádio da Madeira, sob arbitragem Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.