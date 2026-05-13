USAM promove acção de mobilização no Funchal no âmbito da greve geral de 3 de Junho

A USAM – União dos Sindicatos da Madeira anuncia que, no âmbito da preparação da greve geral, convocada pela CGTP-IN para o próximo dia 3 de Junho, irá promover, através da CIMH (Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens), uma iniciativa pública de contacto e distribuição de documentos aos trabalhadores e população em geral, apelando a uma mobilização pelas ruas do Funchal.

"Lutamos por um futuro melhor para a Região e para o País, de desenvolvimento, progresso e justiça social, para garantir uma vida digna a quem cá vive e trabalha, com emprego seguro e com direitos, salários dignos, horários regulados e contratação colectiva com direitos, negociada na perspectiva do desenvolvimento e do progresso social", refere em nota à imprensa.

Pelas 11h30, a USAM estará na Rua Fernão de Ornelas, junto à Feira dos Tecidos, onde serão prestadas declarações à comunicação social.