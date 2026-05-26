António Costa lamenta acidente mortal entre autocarro escolar e comboio na Bélgica

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, lamentou hoje o acidente ocorrido esta manhã entre um autocarro escolar e um comboio, na Bélgica, e que matou quatro pessoas, incluindo duas crianças.

"Estou profundamente entristecido com a trágica colisão ocorrida esta manhã entre um comboio e um autocarro escolar em Buggenhout, na Bélgica", manifestou António Costa numa mensagem divulgadas nas redes sociais, desejando ainda "uma rápida recuperação a todos os feridos".

"Os meus pensamentos estão com as vítimas e os seus familiares", escreveu ainda Costa.

Pelo menos quatro pessoas, incluindo duas crianças, morreram hoje numa colisão entre um comboio e um miniautocarro escolar na cidade de Buggenhout, na região da Flandes, norte da Bélgica

Duas crianças de 12 e 15 anos, um acompanhante de 27 anos e o motorista do autocarro, de 49 anos, morreram na sequência do acidente, segundo as autoridades belgas.

Outras cinco crianças foram transportadas para o hospital com ferimentos graves.