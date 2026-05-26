Quatro mortos, incluindo duas crianças, na colisão entre autocarro e comboio na Bélgica

Quatro pessoas, incluindo duas crianças, morreram hoje na colisão entre um comboio e um miniautocarro escolar na cidade de Buggenhout, na Bélgica, divulgou a rede britânica BBC.

Sete crianças, um acompanhante e o motorista do miniautocarro cruzavam uma passagem de nível na cidade quando o acidente aconteceu, informou a emissora pública flamenga VRT, citada pela BBC.

"Que notícia devastadora", publicou a ministra da Educação flamenga, Zuhal Demir, nas redes sociais. "Os meus pensamentos estão com todas as vítimas, as suas famílias e todos os envolvidos", referiu Demir.

A porta-voz da Polícia Federal, An Berger, disse que a colisão ocorreu pouco depois das 08:00, (07:00 em Lisboa), referindo ainda que as cancelas da passagem de nível estavam baixadas.

Berger disse à VRT que não podia fornecer mais detalhes sobre as vítimas, uma vez que as famílias dos ocupantes do miniautocarro estavam a ser informadas primeiro.

A porta-voz afirmou que ninguém no comboio ficou ferido, embora uma pessoa estivesse a ser assistida por estar em estado de choque.

"O miniautocarro estava a caminho de uma escola de educação especial. Trata-se sobretudo de alunos do ensino básico", acrescentou Berger.

As imagens do local mostram o miniautocarro tombado em Buggenhout, uma pequena cidade perto de Aalst, a noroeste da capital belga, Bruxelas.

Numa publicação nas redes sociais, o ministro do Interior belga, Bernard Quintin, expressou "grande tristeza" pelo "trágico acidente em Buggenhout". Os meus pensamentos estão com as vítimas e os seus entes queridos", disse Quintin.

"Os meus primeiros pensamentos estão com as vítimas", afirmou o ministro da Mobilidade belga, Jean-Luc Crucke, que confirmou os relatos de que as cancelas de uma passagem de nível estavam baixadas no momento do acidente.