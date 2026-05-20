A selecção de todas as esperanças e do último suspiro domina as capas

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quarta-feira, 20 de Maio de 2026. O grande destaque vai para a convocatória da selecção nacional para o Mundial de futebol que começa em Junho, que será a última esperança de Cristiano Ronaldo se consagrar como Campeão Mundial.

No PÚBLICO:

- "Estado paga até 1500 euros por hectare para limpeza de terrenos" — Proprietários da zona centro afetada pela Kristin recebem dinheiro mediante fotografia de terreno limpo

- "Portugal vai ao Mundial com Gonçalo Guedes e sem surpresas"

- "Uma em cada 20 teve fome e não comeu por falta de dinheiro" — Crianças pobres

- "Governo limita IA nas decisões que afectem trabalhadores" — Proposta de lei deu ontem entrada no Parlamento

- "Reforma do Tribunal de Contas traz risco de corrupção" — Conselho Superior do Ministério Público e Mecanismo Anticorrupção alertam para riscos

- Xi recebe Putin para mostrar a Trump quão especial é esta relação

- Lisboa — Ao fim de décadas de abandono, antigo Cinema Paris vai ser demolido para se fazer prédio

Na revista SÁBADO:

- "A ESQUADRA DOS HORRORES — TODOS OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS" — Horas de sadismo e crueldade, alguns detidos apanhados quase por acaso e instruções dos mais velhos sobre o "tratamento" a dar-lhes. Tudo partilhado no "Grupo sem gordos" no WhatsApp

- Festival Gastronómico Premium recebeu 3 milhões do Estado — Apoios milionários ao promotor do chic-nic

- Moita Flores — "Comecei a trabalhar aos 16 anos numa loja de pneus"

- A queda de Ljubomir — Sem estrela nem restaurantes, em refúgio no Alentejo

No CORREIO DA MANHÃ:

- "DIRIGENTE DO CHEGA FAZ CHORAR FILHA COM CEBOLA" — Guerra com o 'ex' pela guarda da menor. Também fazia rituais a pedir a morte da madrasta. Batia em peluche como se fosse o pai da criança

- Martínez convoca 4 guarda-redes e 5 laterais

- Ministra ataca Seguro: Portugueses divididos com envio do pacote laboral para o Parlamento

- Ébola já provocou mais de 130 mortes

- Jovem de 14 anos perde a vida em acidente de trotineta

- Brasileiro homicida capturado na Covilhã

- Dois terços dos doentes com cancro em Portugal sobrevivem — Taxa de 66%

No DIÁRIO DE NOTÍCIAS:

- "Vitória de Setúbal decide futuro em assembleia polémica": Assembleia geral reúne sexta-feira para escolher entre duas propostas

- "IMPASSE: À 'hesitação' de Trump, Irão ameaça abrir novas frentes de guerra"

- Roberto Martínez: Arranque da operação Mundial 2026. Objetivo da seleção é fazer o que ainda não foi feito. Ganhar

- Congresso reforça concentração do PSD no eixo Porto-Braga-Aveiro

- Chega, Livre e BE querem desclassificar documentos do terrorismo pós-25 de Abril

- Amadora-Sintra: Ordem dos Médicos diz "não haver motivo" para nova "avaliação" a casos denunciados

- Trabalho: Revisão da lei laboral avança para o Parlamento com cedências à UGT

- Reino Unido: Revolta contra Starmer relança debate sobre o Brexit dez anos após o referendo

No JORNAL DE NOTÍCIAS:

"UMA SELEÇÃO GLOBAL À CONQUISTA DO MUNDO" — Convocatória de Roberto Martínez sem grandes surpresas. Nunca houve tão poucos jogadores a atuar em Portugal entre os escolhidos. O último Mundial de Ronaldo, Messi e Neymar

"Sentença sobre desvio de dez milhões congelada há dois anos no tribunal" — Julgamento de alegada fraude com fundos comunitários aguarda desfecho. Nem todos os juízes estão em regime de exclusividade. Caso tem 122 arguidos

Cinema: "Star Wars" regressa com Sigourney Weaver em destaque

PRR: Centenas de habitações prontas estão por entregar

Aveiro: Famílias só conseguem pagar casa com 50 m²

Vila do Conde: Presidente da Junta renuncia após polémica com gastos

No NEGÓCIOS:

"Devolver TV, frigorífico ou ar condicionado velhos vai dar desconto em novos" — Entrega de eletrodomésticos antigos vale 20 a 35 euros a partir de 1 de dezembro

"Banco de Portugal reduz taxa de esforço máxima no crédito da casa para 45%" — Novo tecto está a ser comunicado pelo supervisor aos bancos. Garantia Jovem motiva as alterações

Banco de horas: empresas podem exigir tempo extra sem antecedência

Pinto Luz abre porta à saída das contas da TAP do IGCP — Ministro prepara-se para abrir exceções de olhos postos na privatização da companhia aérea

PS vai deixar passar lei, mas quer discutir visto prévio — Tribunal de Contas

Guerra acelera corrida aos automóveis elétricos — Médio Oriente

EDP CEO — "Podemos ter uma rede à prova de eventos extraordinários, mas será caríssima"

No O JORNAL ECONÓMICO:

"Procura por compra de casa dispara 150%" — São dados do trimestre terminado em abril, face a igual período de 2025. Março destacou-se com um aumento homólogo de 173,5%. Lisboa é mais procurada, mas o Porto está perto e foi onde a procura mais subiu

Portugal no Mundial com seleção de 970 milhões — Vitinha e João Neves são os mais valiosos

Debate da reforma laboral muda-se para a Assembleia

Instabilidade no mercado faz lucro crescer 16%, para 192,3 milhões de euros — Euronext Lisboa

Greenvolt quer 2,2 gigawatts em operação — Até ao fim do ano

Mercedes-Benz quer avançar para o setor da Defesa

Boas perspetivas fazem preço do cacau cair 19% em apenas 10 dias

Parte Trump, chega Putin a Pequim para um encontro mais próximo com Xi

EDP junta negócios no Brasil pela falta de oportunidades nas renováveis

No O JOGO:

"UM DIA COM FARIOLI" — O Jogo acompanhou o treinador numa longa jornada de trabalho

"Mourinho é Real" — Acordo total por 2 anos + 1 de opção. Leva equipa técnica. Florentino quer tê-lo no início de junho. Ingleses e Italianos de olho em Pavlidis

"Doumbia a chegar" — Terceiro reforço a caminho num negócio que pode chegar aos 23 M€. Leões pagam mais 500 mil euros por Suárez ser o melhor marcador da I Liga

"Sonho cor de rosa de Eulálio está vivo" — Jovem da Figueira da Foz aguentou o assalto do favorito Vingegaard e segue na liderança do Giro

Mala de Martínez leva 27 — "Sonhar sim, candidatos também, favoritos não"

Bernardo Fontes regressa — SAD minhota exerceu opção de compra

No RECORD:

"ATAQUE A ANDERSEN" — Já há contactos pelo dinamarquês do Hacken. Trinco de 21 anos pode chegar por 7 M€. Há ainda outro '6' na mira. Hjulmand não treinou mas vai ao Jamor

"OS NOSSOS 27" — Martínez chama 4 guarda-redes. Ausências de António Silva e Ricardo Horta causam polémica. Palhinha, Pote e Mora também de fora

"Amorim torce o nariz" — Prefere estrangeiro ou ano sabático. Rui Costa ainda aguarda resposta de Mourinho

"Eulálio não larga a rosa" — Volta a Itália

Pietuszewski pronto para renovar — FC Porto. Faz 18 anos

Arsenal e Gyökeres conquistam o título — Inglaterra

No A BOLA:

- "OS ELEITOS" — Roberto Martínez anunciou escolhas para o Mundial-2026

- Fulham pressiona Marco Silva — Londrinos querem renovação do treinador; Encarnados admitem travar investimento americano na SAD

- Chiquinho pode ser reforço — Extremo do Alverca pode render Faye no plantel; Doumbia é aposta mesmo com concorrência

- Diogo Costa só sai por €60 milhões — Pietuszewski já pode renovar

- Arsenal campeão 22 anos depois — Empate do City antecipa festa