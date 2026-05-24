AC Milão e Juventus falham apuramento para a Liga dos Campeões

AC Milão e Juventus estão fora da Liga dos Campeões, na sequência da última jornada da Liga italiana de futebol, hoje disputada e fértil em surpresas.

Os milaneses foram derrotados em casa pelo Cagliari, por 2-1, um resultado que atirou a equipa para o quinto lugar, passada pelo surpreendente Como, ainda há duas épocas na segunda liga.

Com o empate, 2-2, frente ao Torino no dérbi da cidade, a Juventus fica atrás do Como, equipa sensação do campeonato e hoje vencedora em Cremona por 4-1.

Mesmo se ganhasse, a 'velha senhora' ficaria em desvantagem - se Como e Juventus terminassem igualados em pontos, haveria vantagem direta para o Como, que venceu os dois jogos.

O jogo de Turim acabou por se iniciar uma hora depois dos outros, como consequência de confrontos entre adeptos dos dois clubes.

Atrás do campeão Inter Milão (87 pontos) e do Nápoles (76, após ganhar por 1-0 à Udinese), o pódio fechou com a Roma, que derrotou o Verona por 2-0 e chegou aos 73.

O quarto clube na Champions será o Como (71), enquanto AC Milão (70) e Juventus (69) vão 'enriquecer' a Liga Europa. Em sétimo, com 'bilhete' para a Liga Conferência, ficou a Atalanta, com 59 pontos.

A já esperada saída de Antonio Conte do comando técnico do Nápoles foi confirmada, em conferência de imprensa, terminando um ciclo de dois anos com título e segundo lugar. O técnico tem sido apontado como próximo selecionador nacional de Itália, mas hoje afastou esse cenário.

Com a derrota de hoje, a Cremonese desce de divisão, juntamente com Pisa e Verona.