Vitória do Aston Villa garante acesso directo do Sporting à Liga dos Campeões

Sporting vai ter entrada direta na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol da próxima época, após vitória de Aston Villa frente ao Manchester City.

Na última jornada do campeonato, a equipa orientada por Unai Emery foi ao terreno do Manchester City vencer por 2-1, em jogo de despedida de Bernardo Silva, para assim somar o 4.º lugar na Liga inglesa à Liga Europa conquistada na passada quarta-feira, abrindo assim as portas da fase da liga da Liga dos Campeões ao clube português, segundo classificado no campeonato nacional.

Sporting junta-se assim ao FC Porto que, com o título de campeão nacional conquistado esta temporada, já garantira acesso direto à fase de liga da Liga dos Campeões.