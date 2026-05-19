João Santos apresenta candidatura à liderança do Clube Naval do Funchal

João Santos apresentou, ontem, publicamente, o seu programa de candidatura à presidência da Direção do Clube Naval do Funchal (CNF) para o quadriénio 2026-2030, sob o mote 'Um clube, uma missão, Sócios, Desporto e Mar'. A única lista irá a votação no sábado, dia 23 de Maio e conta com Pedro Melvill de Araújo para a Assembleia Geral e Carlos Lisboa Nunes para o Conselho Fiscal.

"A lista promete um forte compromisso focado na transparência e no equilíbrio entre as dimensões desportiva e social", aponta nota à imprensa. Na ocasião, o candidato referiu que o futuro do CNF passará pela sustentabilidade e pela competitividade, reforçando o estatuto do Clube como uma referência no panorama desportivo.

O candidato garantiu que os associados estarão sempre no centro das grandes decisões, sendo auscultados através de Assembleias para decisões capitais. Além disso, garantiu que a Quinta Calaça será a fortaleza dos sócios. "Ninguém entra aqui para além dos sócios. É evidente que há compromissos assumidos que temos de honrar, mas este será o caminho que queremos trilhar", apontou.

Para garantir o conforto, a segurança e a qualidade na utilização das instalações da Quinta Calaça, a nova Direcção irá analisar a possível limitação temporária de entrada de novos sócios. "Esta medida salvaguardará, contudo, os cônjuges e descendentes dos atuais associados. Actualmente, o CNF conta com 2.200 sócios efectivos e mais de 6.000 sócios familiares", indica.

A candidatura pretende ainda a melhoria das infraestruturas, nomeadamente no Complexo Desportivo do CNF e em São Lázaro. A equipa propõe-se a realizar um levantamento das carências existentes para avançar com a renovação dos equipamentos e elevar os padrões de qualidade oferecidos aos utentes.

No plano comunitário, João Santos pretende reforçar o papel social do CNF, apoiando as franjas da população com maiores necessidades, bem como alargar parcerias estratégicas com outras entidades, designadamente escolas e clubes locais.