"Não prometemos facilidade. Prometemos trabalho", afirma João Luís Santos

A nova direcção do Clube Naval do Funchal tomou hoje posse para o quadriénio 2026–2030, numa cerimónia em que foi sublinhada a necessidade de reforço da coesão interna e de continuidade do trabalho desenvolvido na instituição.

A liderança passa a ser assumida por João Luís Azinhais dos Santos, que definiu como prioridade uma gestão assente na estabilidade, no diálogo e na valorização do legado histórico do clube, fundado em 1952.

Sob o lema 'Um Clube, Uma Missão: Sócios, Desporto e Mar', a nova direcção destacou o objectivo de promover uma actuação centrada na união entre sócios, atletas, treinadores e colaboradores, reforçando a ligação entre as diferentes áreas do clube.

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Na intervenção de tomada de posse, o novo presidente sublinhou que a direcção pretende olhar para o futuro com foco na continuidade do trabalho institucional. “Não tomamos posse para olhar para trás com preocupação, mas para olhar em frente com determinação”, referiu, acrescentando que o clube deve estar “acima de qualquer circunstância, de qualquer divergência momentânea ou interesse individual”.

Segundo o comunicado, o discurso incluiu ainda uma referência à evolução histórica do clube, com destaque para infraestruturas como a Quinta Calaça, o Complexo Desportivo da Nazaré e a Marina do Funchal, actualmente em processo de nova concessão. A direcção considerou este último projecto estratégico para a sustentabilidade financeira e desenvolvimento futuro da instituição.

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No plano desportivo, foi assinalado o crescimento do número de atletas federados e o desenvolvimento das modalidades de natação, judo e actividades ligadas ao mar, bem como a continuidade do trabalho no desporto adaptado. Foram também recordados nomes ligados ao clube com percurso em competições nacionais e internacionais.

A nova direcção compromete-se ainda com a modernização e manutenção das infraestruturas, destacando a necessidade de investimento contínuo para garantir a competitividade do clube. “Não prometemos facilidade. Prometemos trabalho”, afirmou João Luís Santos, apelando ao envolvimento dos associados na definição do futuro do clube.