Funchal acolhe conferência internacional dedicada ao futuro sustentável das regiões insulares

O Funchal recebe, durante o dia de hoje e amanhã, o evento ‘Global Islands: Leading Beyond 2030 – Isolated by Sea, Connected by Vision’, uma iniciativa dedicada ao posicionamento das regiões insulares como territórios estratégicos nas áreas da competitividade, inovação e liderança sustentável.

A iniciativa contará com a participação do Urban Economy Forum (UEF), organização internacional que actua em articulação com as Nações Unidas no apoio à implementação dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

A agenda arranca esta terça-feira, entre as 16 e as 17 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, com a cerimónia oficial de assinatura do Memorandum de Entendimento ‘Madeira Ilha Pioneira’, numa sessão reservada a oradores, patrocinadores e convidados, onde José Manuel Rodrigues, secretário regional de Economia, estará presente na assinatura do memorando de entendimento 'Madeira Ilha Pioneira'.

Amanhã, o Auditório do VidaMar Hotels & Resorts acolhe, entre as 9 e as 17 horas, a conferência ‘Leading Beyond 2030’, que contará com oradores de referência internacional. A participação é aberta ao público em geral, mediante inscrição prévia.

Mas há mais na agenda de hoje

09h30 - Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, participa na sessão de abertura da conferência 'A Importância dos Gases Renováveis na Transição Energética - O Gás como Motor de Desenvolvimento Regional, no Museu da Electricidade - Casa da Luz.

09h30/12h30 - Festa do Desporto Escolar: Sarau de Ginástica, no Complexo Balnear do Lido.

10h30 - Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia preside à cerimónia de entrega de prémios do Concurso de Fotografia Digital 'Paisagens da Madeira', no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

15h00 - Iniciativa do DIÁRIO Conferência de imprensa Concerto da Banda do Panda no Funchal, com Ricardo Miguel Oliveira, director geral editorial do DIÁRIO e a vereadora Helena Leal, no Átrio dos Paços do Concelho.

15h00 - Iniciativa do PCP, junto à Estação de Resíduos Sólidos, nos Viveiros.

15h00 - Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, marca presença na abertura de expoisção e entrega de prémios do Concurso Delta Cafés 'Bonecas de Massa', no Espaço EntreArte.

15h30 - Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, visita o ginásio TOPFIT, em Machico.

18h00 - Apresentação da 'VI Meia Maratona da Calheta - Alberto Paulo', no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

Principais acontecimentos registados no dia 26 de Maio, Dia Nacional do Feirante e Dia Mundial do Chichi na Cama/Dia Mundial da Enurese:

1182 - D. Afonso Henriques concede a primeira carta foral à vila de Coruche.

1834 - A Convenção de Évora Monte põe fim à Guerra Civil, marcando a vitória do Liberalismo de D. Pedro IV.

1868 - É oficialmente reconhecida por Decreto sob o novo nome de "Comissão Portuguesa de Socorros a Feridos e Doentes Militares em Tempo de Guerra" e, posteriormente, também reconhecida pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha em 13 de julho de 1887, sob a designação oficial "Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha", vindo a ser admitida em 28 de maio de 1919 no seio da Liga Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho.

1884 -- Morre, aos 91 anos, o magistrado Joaquim António de Aguiar.

1892 -- Morre, com 74 anos, o general Francisco Maria de Sousa Brandão, do grupo fundador do Partido Republicano português.

1895 -- Morre, com 45 anos, o escritor Gervásio Lobato, autor de "Lisboa em Camisa".

1896 -- É publicado o primeiro índice Dow Jones, com o valor 40.94, com base nas cotações de onze empresas cotadas na Bolsa de Nova Iorque, Estados Unidos.

1907 -- Nasce o ator norte-americano Marion Michael Morrison, John Wayne.

1911 - O Museu Portuense, primeiro museu público do país, instalado em 1833 no antigo Convento de Santo António, em São Lázaro, passa a denominar-se Museu Soares dos Reis, em homenagem ao primeiro e mais notável pensionista em Escultura da Academia Portuense de Belas-Artes. Nasce o Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa - Museu do Chiado, fundado por decreto da República.

1926 -- Nasce o trompetista e compositor de jazz norte-americano Miles Dewey Davis III, Miles Davis.

1937- O Egito passa integrar a Sociedade das Nações.

1940 - II Guerra Mundial. Evacuação da Força Expedicionária Britânica em Dunquerque.

1942 - II Guerra Mundial. O general Rommel lança a ofensiva alemã no Norte de África.

1954 - É descoberto, no Egito, o barco fúnebre do Faraó Keops.

1957 -- Realiza-se em simultâneo o II Congresso dos Economistas e o II Congresso da Indústria Portuguesa.

1970 - Decorre, na Suíça, com o apoio do Partido Socialista Suíço, o primeiro Encontro dos Núcleos da Ação Socialista Portuguesa no Estrangeiro, que aprova uma nova Declaração de Princípios.

1972 -- O Presidente norte-americano, Richard M. Nixon, e o secretário-geral soviético, Leonid Brezhnev, assinam em Moscovo o acordo provisório SALT-1 para limitação dos sistemas de mísseis intercontinentais e o Tratado Anti-Mísseis Balísticos.

1979 - Israel devolve ao Egito a soberania de El-Arish, capital do Sinai, que ocupou durante 12 anos.

1983 -- O Conselho de Ministros aprova a criação da Reserva Ecológica Nacional.

1995 -- Morre, aos 88 anos, o cineasta norte-americano Isadore Freleng, Friz Freeleng, criador da Pantera Cor-de-Rosa.

2001 - O Metro do Porto recebe o primeiro veículo da sua frota: o Eurotram 001.

2003 - Os membros da Agência Espacial Europeia chegam a acordo sobre o programa europeu Galileo, sistema de navegação e posicionamento por satélite.

2004 -- O FC Porto conquista a Liga dos Campeões, ao vencer na final o Mónaco por 3-0, em Gelsenkirchen, na Alemanha.

2005 - O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias condena Portugal por incumprimentos vários na gestão e controlo das quotas de pesca entre 1994 e 1996. É inaugurado o Memorial da Paz, em Díli, Timor-Leste.

2006 -- O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia a assinatura de um acordo "Compromisso com a Saúde" com a Associação Nacional de Farmácias. A propriedade das farmácias deixa de ser exclusiva dos licenciados e os hospitais públicos passam a ter farmácias concessionadas. Aplicação do acordo prevista para o primeiro trimestre de 2007. A judoca Telma Monteiro, líder da hierarquia mundial da categoria até 52 kg, sagra-se campeã da Europa, em Tampere, Finlândia.

2007 -- Morre, com 81 anos, Edward S. Behr, jornalista e escritor britânico de origem francesa, colaborador das revistas "Life", "Time" e "Newsweek", autor de várias obras como a que serviu de tema ao filme "O Último Imperador", do realizador italiano Bernardo Bertolucci.

2008 - O regime militar birmanês congratula-se por a constituição ter sido aprovada por mais de 92 por cento dos eleitores a nível nacional e por a participação no referendo ter atingido os 98 por cento. Oposição classifica referendo como uma "fraude". Morre, com 73 anos, o realizador e ator de cinema Sydney Pollack, galardoado pela Academia de Hollywood. O maior êxito de Pollack terá sido o filme de 1985 "Out of Africa" ("África Minha"), com Robert Redford e Meryl Streep, que conquistou os Óscares para Melhor Realizador e Melhor Filme.

2009 - O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeia a primeira juíza de origem hispânica, Sonia Sotomayor, 54 anos, para o Supremo Tribunal.

2013 - O Vitória de Guimarães conquista a Taça de Portugal de futebol pela primeira vez no seu historial, ao vencer o Benfica por 2-1, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.

2014 - A ministra da Saúde e Saneamento da Serra Leoa, Miatta Kargbo, confirma a primeira morte pelo vírus Ébola no país. Morre, aos 95 anos, Ma Man Kei, o político e empresário chinês, um dos antigos líderes da comunidade chinesa de Macau.

2017 - Pelo menos 23 pessoas morrem e 25 ficam feridas no Egito num ataque de homens armados a um autocarro que transportava cristãos coptas para o mosteiro copta de São Samuel, na província de Minia.

2018 - O deputado e líder parlamentar socialista Carlos César é reeleito presidente do PS, com 96,3% dos votos, no 22º Congresso do PS na Batalha, Leiria. O arquiteto Eduardo Souto de Moura é distinguido na Bienal de Arquitetura de Veneza, Itália, com um Leão de Ouro. Os irlandeses aprovam em referendo, com 66,4% dos votos, a legalização da interrupção voluntária da gravidez.

2019 - O PS vence as eleições europeias em Portugal com 33,38% dos votos e nove eurodeputados. Segue-se o PSD (21,94% e seis eurodeputados); o BE (9,82% e dois deputados); a CDU (6,88% e dois deputados); o CDS-PP (6,19% e um deputado); e o PAN (5,08% e um deputado). A nível da União Europeia, ganha o Partido Popular Europeu (PPE), que elegeu 182 deputados de quase meia centena de partidos de 27 países, incluindo os portugueses PSD e CDS-PP.

2020 -- Covid-19. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma do parlamento sobre proibição de festivais e espetáculos de natureza análoga até 30 de setembro. Morre, aos 88 anos, Óscar Lino Lopes Fernandes Braga, angolano, bispo emérito de Benguela. Morre, aos 98 anos, Stanley Ho, empresário de Hong Kong, fica para a história como o magnata dos casinos de Macau, terra que abraçou como sua e cujo desenvolvimento surge ligado ao império do jogo que construiu.

2021 - O espanhol Villarreal conquista a Liga Europa de futebol pela primeira vez ao vencer o inglês Manchester United por 11-10 no desempate por grandes penalidades, após o 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, na final em Gdansk, Polónia.

2022 -- O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anuncia a denúncia do protocolo assinado entre o Estado e o colecionador de arte José Berardo, que se renovaria automaticamente no final do ano. A decisão tem "efeito a 01 de janeiro de 2023". O Governo tinha até 30 de junho para denunciar o contrato, caso contrário este seria automaticamente renovado. O Governo português dá autorização à venda do Chelsea Football Club por Romam Abramovich, cidadão russo com passaporte português, e cujas receitas serão usadas para fins humanitários. Morre, com 60 anos, Andrew Fletcher, músico britânico, teclista e cofundador da banda de rock alternativo Depeche Mode. Morre, aos 72 anos, Alan White, músico britânico, baterista da banda de rock progressivo Yes. Morre, com 67 anos, Ray Liotta, ator norte-americano, protagonista em "Tudo Bons Rapazes" ("Goodfellas" de 1990), de Martin Scorsese.

2024 - O PSD vence as eleições legislativas regionais antecipadas da Região Autónoma da Madeira, com 19 deputados, falha por cinco deputados a maioria absoluta, PS consegue 11 eleitos, o JPP passa a ter nove deputados, o Chega quatro deputados, o CDS-PP dois deputados, e a IL e o PAN um deputado cada. Saem da Assembleia Legislativa, em relação à anterior composição, o BE e a CDU. O FC Porto conquista a sua 20.ª Taça de Portugal em futebol, terceira consecutiva, ao bater na final o Sporting por 2-1, no Estádio Nacional, no Jamor.

2025 - O ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel, diz que Portugal mantém "sempre em avaliação" a possibilidade de reconhecer o Estado da Palestina, após participar, pela primeira vez, numa reunião do 'Grupo de Madrid' promovida pelo Governo espanhol, que pretende promover a solução dos dois Estados, Palestina e Israel. Morre, aos 94 anos, Maria João Rolo Duarte, jornalista e escritora, foi a primeira mulher portuguesa a assinar uma coluna desportiva no jornal Mundo Desportivo. Foi distinguida em 2020 pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) numa cerimónia que homenageou mulheres jornalistas com carreira consolidada no jornalismo desportivo.

Este é o centésimo quadragésimo sétimo dia do ano. Faltam 218 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia