Funchal acolhe 19.º Torneio Nacional de Futebol de Rua

O Torneio Nacional de Futebol de Rua chega à sua 19.ª edição e realiza-se esta sexta-feira, 22 de Maio, no Campo de Jogos da Ribeira Grande, entre as 9 horas e as 17h30, com 12 equipas representantes de várias instituições.

Na conferência de imprensa de apresentação, realizada na Pousada da Juventude do Funchal, a vereadora Helena Leal, da Câmara Municipal do Funchal, defendeu a iniciativa como "ferramenta de desenvolvimento pessoal e de inclusão social", sublinhando que o Funchal é "uma cidade que tem vindo a investir e a trilhar um caminho na área do desporto".

A autarca garantiu ainda que os organizadores "poderão sempre contar com o apoio da autarquia", lembrando o investimento municipal de 1,3 milhões de euros no apoio ao associativismo e à formação desportiva.

A iniciativa é promovida pela Associação CAIS desde 2004, com o apoio da FIFA e do Instituto Português do Desporto e Juventude, sendo a Associação da Madeira de Desporto para Todos o promotor local, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, entre outros parceiros.