Madeira acolhe evento internacional de sustentabilidade 'Islands Beyond 2030'

O Funchal acolhe, nos dias 26 e 27 de Maio de 2026, o programa internacional Islands Beyond 2030 – Isolated by Sea, Connected by Vision, uma iniciativa promovida pela Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, organismo sob a tutela da Secretaria Regional de Economia, em parceria com o Urban Economy Forum (UEF), estrutura que integra o ecossistema global de reflexão e acção associado à ONU-Habitat.

O encontro inscreve-se numa estratégia de afirmação da Região Autónoma da Madeira no horizonte pós-2030, consolidando a sua projecção como território insular de referência na experimentação e implementação de soluções para a sustentabilidade, a transição digital e a economia azul.

Assinatura de Memorando consagra Madeira como 'Frontrunner Island'

O primeiro momento do programa terá lugar a 26 de Maio, em cerimónia institucional, no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira, com a assinatura de um Memorando de Entendimento entre a Secretaria Regional da Economia e o Urban Economy Forum.

O acordo formaliza a integração da Madeira na rede global de cidades e ilhas sustentáveis promovida pela organização, conferindo-lhe o estatuto de Frontrunner Island. Este enquadramento abre ainda o acesso da Região à Global Platform for Urban Finance, plataforma orientada para a mobilização de investimento de impacto e para a articulação entre necessidades locais e instrumentos financeiros internacionais.

A parceria pretende posicionar a Madeira como laboratório vivo de políticas e soluções inovadoras nos domínios da economia azul, da economia circular e da transição digital aplicada a territórios insulares.

Conferência internacional reúne especialistas e decisores

No dia 27 de Maio, a conferência internacional Islands Beyond 2030 dará expressão pública ao enquadramento estratégico da iniciativa, reunindo no Funchal, no auditório do hotel VidaMar, um conjunto de especialistas, decisores e representantes institucionais de reconhecimento internacional.

Entre os oradores confirmados encontram-se Reza Pourvaziry, presidente do Urban Economy Forum e primeiro defensor global da ONU-Habitat; Eduardo Ortiz Jasso, director do UEF para a Ibero-América e Caraíbas; James Ellsmoor, CEO da Island Innovation; e Brad Robinson, CEO da Thrive Tours distinguido pela Indigenous Tourism Association of Canada.

O programa integra igualmente contributos de entidades públicas regionais, designadamente da Direcção Regional de Pescas, bem como da Universidade da Madeira, entre outras instituições da administração pública regional e agentes do tecido económico e cultural madeirense.

Três eixos estruturantes para o futuro das ilhas

A conferência estrutura-se em torno de três eixos temáticos centrais: Ilhas Globais e o projeto Frontrunner Cities, Ilhas: Tradição, Inovação e Futuro e Dual Transition – Energética/Verde e Digital. Estes temas convocam a reflexão sobre o papel das regiões insulares enquanto territórios-piloto de políticas públicas inovadoras e modelos de desenvolvimento sustentável.

Dirigido a decisores políticos, investidores, empreendedores, investigadores e cidadãos, o programa pretende afirmar a Madeira como plataforma de convergência entre conhecimento, política pública e investimento internacional, num contexto de transformação estrutural das economias insulares.

Num enquadramento de crescente competição global entre territórios pela atração de investimento qualificado e talento, o Islands Beyond 2030 projecta a Região Autónoma da Madeira para uma dimensão reforçada de participação activa na definição das agendas internacionais da sustentabilidade e da inovação territorial.