Pequeno toque congestiona trânsito na Avenida Luís de Camões

Um acidente, aparentemente sem consequências de maior além de chapa batida, está a causar algum congestionamento na Avenida Luís de Camões, no Funchal.

No sentido descendente, a meio da via, ocupando uma das faixas no sentido descendente para a Avenida do Infante, duas viaturas deram um toque no cruzamento perto da entrada do estacionamento do Hospital.

O congestionamento é notório a esta hora, mas deverá ser rapidamente resolvido.