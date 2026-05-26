UE atribui mais 21 milhões de euros para reforçar Forças Armadas da Albânia

Os Estados-membros da União Europeia acordaram hoje uma ajuda de 21 milhões de euros para reforçar meios e competências das Forças Armadas albanesas, a terceira fase de um pacote que totaliza 49 milhões de euros.

A decisão complementa o apoio já prestado pela União Europeia (UE) e visa reforçar ainda mais a capacidade das Forças Armadas albanesas para serem mobilizadas de forma atempada e eficaz, anunciou o Conselho da UE, que reúne os 27 Estados-membros do bloco.

Esta medida pretende também reforçar o potencial militar da Albânia para contribuir para as operações e missões da UE e de coligações internacionais. A Albânia é membro da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental) desde 2009.

"A Albânia é um parceiro próximo e fiável em matéria de política externa e de segurança, um contribuinte ativo para as operações da UE e um aliado empenhado da NATO. O reforço da nossa cooperação em matéria de segurança e defesa com a Albânia fortalece diretamente a estabilidade, a segurança e a paz na Europa", afirmou a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, num comunicado.