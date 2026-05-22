JPP critica solução para derrocadas no Seixal e pede intervenção urgente

João Jesus, representante do JPP no Porto Moniz, manifestou discordância relativamente às declarações do secretário regional das Infraestruturas da Madeira sobre a reposição de uma rede de sustentação na zona da João Delgado e da Pedra, no Seixal, alertando para a necessidade de uma intervenção mais abrangente e urgente naquela estrada.

“O secretário regional das Infraestruturas afirma que será novamente colocada uma rede de sustentação na João Delgado e na zona da Pedra, no Seixal, Porto Moniz, mas essa rede já foi colocada anteriormente e acabou quase destruída pelas constantes derrocadas, restando actualmente apenas algumas partes”, afirmou João Jesus.

Segundo nota à imprensa, o representante do JPP considera que "a intervenção anunciada não responde à totalidade dos problemas existentes naquela via, sublinhando que os locais mais críticos continuam sem solução adequada".

“Os 200 metros referidos pelo sr. secretário abrangem apenas uma zona da João Delgado, quando também na zona da Pedra, junto à antiga casa dos guardas, continuam a cair pedras de grande dimensão com frequência”, alertou, acrescentando que “estes locais deveriam ser considerados prioritários e alvo de uma intervenção urgente”.

João Jesus recorda ainda a importância daquela estrada para a mobilidade da população e para a actividade económica da costa norte da Madeira.

“É importante lembrar o enorme número de residentes que utilizam diariamente esta via para trabalhar, bem como os prestadores de serviços que servem toda a costa norte e os muitos turistas que por ali passam todos os dias”, salientou.

O representante do JPP deixou também uma mensagem de reconhecimento aos trabalhadores envolvidos na manutenção e segurança da estrada.

“Deixo ainda uma palavra de apreço aos funcionários da Via Expresso, pela coragem e dedicação demonstradas nos trabalhos de limpeza e segurança daquela estrada”, concluiu.