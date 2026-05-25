Mil crianças abraçaram o Palácio de São Lourenço há 25 anos

Mais de mil crianças de várias escolas da Região participaram, a 24 de Março de 2001, numa ‘mega-abraço’ ao Palácio de São Lourenço. A iniciativa do DIÁRIO visou ser uma referência de afecto para com o património histórico.

No fundo, o que se pretendia era que as escolas abordassem as questões relacionadas com o património histórico, antevendo esta grande iniciativa. Além deste abraço colectivo, foram ainda largados mais de 1.000 balões.

O Coro Infantil do Gabinete Coordenador de Expressão Artística da Secretaria Regional da Educação interpretou um tema alusivo a este momento, com música criada para esse efeito. O conteúdo remetia para a importância que o Palácio de São Lourenço deve ocupar na sociedade madeirense.