Temperatura chega aos 25 ºC nos Prazeres

Os Prazeres registaram hoje, até às 16h00, a temperatura máxima mais elevada na rede de estações meteorológicas do IPMA no arquipélago da Madeira, com 25,0 ºC às 12h30.

Em toda a região, todas as estações assinalaram valores acima dos 20 ºC. Na costa Norte, São Vicente chegou aos 24,3 ºC e, a Leste, Santa Cruz/Aeroporto atingiu 24,1 ºC.

No Funchal, a estação do Lido registou 23,9 ºC. Acima dos 1000 metros, o Pico Alto destacou-se com 23,3 ºC, enquanto o Pico do Areeiro, estação a maior altitude, marcou 20,1 ºC. No Porto Santo, a temperatura máxima fixou-se nos 22,6 ºC.

Quanto às temperaturas mínimas desta sexta-feira, todas se mantiveram nos dois dígitos. A mais baixa foi registada no Santo da Serra, com 10,3 ºC, e a mais alta no Lido, com 17,2 ºC.