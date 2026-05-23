Criança atropelada nas Fontainhas

Uma criança de 8 anos foi atropelada na manhã deste sábado, 23 de Maio, na zona das Fontainhas, em Câmara de Lobos. Segundo foi possível apurar, a menor foi atingida por uma viatura ligeira, numa ocorrência inicialmente considerada ligeira, mas que obrigou a cuidados acrescidos devido às queixas apresentadas pela criança. Para além de pequenas lesões, a vítima queixava-se de dores e de dormência num braço, situação que motivou a deslocação da Equipa Médica de Intervenção Rápida ao local.

A criança foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pela EMIR, tendo sido depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A mãe acompanhou a filha na mesma ambulância durante a deslocação para a unidade hospitalar.

O condutor da viatura envolvida no atropelamento também acabou por ser encaminhado para o hospital, mas numa segunda ambulância. Não foram adiantados pormenores sobre o seu estado de saúde, nem sobre as razões que motivaram a necessidade de transporte hospitalar.

No local estiveram dois elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que prestaram os primeiros socorros e asseguraram o encaminhamento da vítima. A presença da EMIR esteve relacionada com a dormência sentida pela criança, por precaução e para avaliação médica mais diferenciada.

A ocorrência provocou algum aparato na zona das Fontainhas, sobretudo por envolver uma criança. As circunstâncias exactas do atropelamento deverão agora ser apuradas pelas autoridades competentes.