Juntos Pelo Povo denuncia “sinais evidentes de degradação do espaço público”

O Juntos Pelo Povo (JPP) veio ontem, em nota à imprensa, apontar falhas aos nove meses de mandato da maioria PSD/CDS na Câmara Municipal do Funchal (CMF), denunciando “os sinais evidentes de degradação do espaço público”. Apontam à limpeza urbana, aos jardins públicos, aos bairros habitacionais e à recolha de resíduos.

A responsabilidade política por esta situação cabe ao presidente da CMF, que “não tem conseguido assegurar uma das missões mais elementares de qualquer autarquia, que é garantir um espaço público limpo, seguro, salubre, funcional e digno de uma capital regional”, referem os vereadores do JPP, Fátima Aveiro e António Trindade.

Os autarcas do maior partido da oposição consideram que o problema não está na falta de meios financeiros, mas num modelo de gestão autárquica “ineficiente”, porque, realçam, “o município prevê arrecadar cerca de 14 milhões de euros em receitas provenientes da atividade turística, recursos que deveriam traduzir-se num reforço da limpeza urbana, da manutenção dos espaços verdes, da valorização dos bairros e da melhoria permanente do espaço público”.

Referem, igualmente, que a situação também nada tem a ver com os trabalhadores municipais, defendendo, sim, uma estratégia de gestão urbana alinhada com as mais recentes políticas europeias para cidades sustentáveis, resilientes e adaptadas às alterações climáticas.

Perante o acelerar das alterações climáticas, dos eventos extremos, como ondas de calor e chuvas diluvianas, os autarcas do JPP recordam que a União Europeia tem vindo a recomendar às cidades a proteção e expansão dos seus espaços verdes, reforço da cobertura arbórea, criação de mais zonas de sombra, promoção de corredores ecológicos, integração de soluções baseadas na natureza no planeamento urbano e investir de forma contínua na manutenção e qualificação do espaço público.

No comunicado remetido hoje, em dia de reunião semanal da autarquia do Funchal, Fátima Aveiro e António Trindade dizem que estes princípios não são apenas ambientais, são determinantes para a saúde pública, para a adaptação às alterações climáticas, para a redução das ilhas de calor urbano e para a qualidade de vida das populações.

O JPP reafirma o compromisso de continuar a defender o reforço dos meios humanos e materiais da autarquia, uma gestão mais eficiente dos serviços municipais e uma estratégia integrada que coloque a qualidade de vida das pessoas no centro da ação política.

Os funchalenses merecem uma cidade limpa, cuidada, verde, resiliente e preparada para os desafios do futuro. “Cuidar do Funchal é respeitar quem nele vive, trabalha, investe e nos visita”, finalizam.