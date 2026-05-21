31 navios atravessaram estreito de Ormuz nas últimas 24 horas

A Marinha da Guarda Revolucionária iraniana adiantou hoje que 31 navios atravessaram o estreito de Ormuz nas últimas 24 horas, após o organismo criado por Teerão para gerir o tráfego marítimo ter definido os limites da sua jurisdição.

Entre as embarcações estavam "petroleiros, navios porta-contentores e outras embarcações mercantes" que transitaram por Ormuz sob a "coordenação e segurança" da Guarda Revolucionária, de acordo com um comunicado citado pela televisão estatal IRIB.

A Marinha enfatizou ainda os seus esforços para "estabelecer uma rota segura e livre" na área, "apesar da agressão militar dos EUA" e da "insegurança sem precedentes" no Golfo Pérsico.

A Autoridade do Estreito de Ormuz do Golfo Pérsico (PGSA), agência criada pelo Irão para gerir o tráfego marítimo no estreito de Ormuz, publicou na quarta-feira um mapa que delimita a sua jurisdição na área, um importante estrangulamento para o comércio internacional.

Já o Comando Central dos EUA (Centcom) referiu hoje que as suas forças "redirecionaram 94 embarcações comerciais e imobilizaram quatro" em conformidade com o bloqueio imposto aos portos iranianos pela Governo liderado por Donald Trump.

As autoridades iranianas anunciaram em 17 de abril o fim das restrições de trânsito na área após a confirmação de um cessar-fogo temporário no Líbano no dia anterior.

No entanto, reimpuseram as restrições depois de Trump ter declarado que as forças norte-americanas manteriam o bloqueio aos portos iranianos por esta via.

Trump anunciou posteriormente uma prorrogação do cessar-fogo alcançado em 08 de abril, após um pedido do Paquistão, que está a mediar o processo, embora tenha insistido que o bloqueio se manteria em vigor.

O bloqueio e a apreensão de navios iranianos na zona estão entre os motivos apontados por Teerão para não participar nas negociações em Islamabade, uma vez que consideram estas ações uma violação do cessar-fogo.