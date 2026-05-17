Baixa do Funchal em festa este domingo
Mercadinho da Flor atrai turistas antes do cortejo com quase mil figurantes
O centro do Funchal regista este domingo forte movimento no âmbito da Festa da Flor, com grande afluência à Placa Central da Avenida Arriaga, onde o Mercadinho da Flor atrai muitos visitantes, sobretudo turistas em hora de almoço, que formam filas junto às ‘barraquinhas’ de gastronomia regional.
Apesar do céu encoberto, a temperatura mantém-se amena, perto dos 20 ºC, e para já sem registo de precipitação, ao contrário do ‘peneirinho’ que marcou o primeiro cortejo.
A animação expande-se na baixa citadina, com som ambiente, actuações e os tradicionais tapetes florais espalhados pela Placa Central, pelo Mercadinho das Flores e pelo Largo do Corpo Santo.
O segundo desfile do 47.º Cortejo Alegórico da Flor arranca às 16h30, na Praça da Autonomia, reunindo sete grupos e quase mil figurantes, num cortejo integrado na Festa da Flor.