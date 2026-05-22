Poço de 100 mil litros desmorona-se e provoca estragos na Rua Velha da Ajuda

Um poço de água com capacidade para cerca de 100 mil litros desmoronou, esta manhã, na Rua Velha da Ajuda, no Funchal, provocando um cenário de grande aparato e danos materiais avultados.

Segundo foi possível apurar, o incidente causou estragos em terrenos de bananeiras, em duas viaturas estacionadas nas proximidades e também nas tubagens existentes naquela zona.

No local, encontram-se os Bombeiros Sapadores do Funchal, com uma viatura e dois operacionais, bem como elementos do Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal e da PSP, que estão a acompanhar a situação e a avaliar os danos provocados pelo desmoronamento. Apesar da dimensão da ocorrência, não há registo de feridos.