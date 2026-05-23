Porto Santo já consagra campeões de Águas Abertas

O jovem nadador do Clube de Natação da Maia, Martim Macedo, e Camila Marcelo, do Condeixa Aqua Clube, festejaram há instantes o título de campeões de Portugal de Águas Abertas na distância dos 7,5 Km

Nas águas cristalinas da Praia do Porto os nadadores foram os grandes dominadores ao longo do percurso montado na praia junto ao Porto de Abrigo.

Martim conquistou o título numa prova feita em uma hora e meia, enquanto Camila tocou no pórtico da meta após 1:37 de prova. No mar continua a luta pelo título nacional dos 10 km, que já caminha para o seu final.

De referir que a consagração dos novos campeões destas distâncias acontece as 14 horas na cerimónia do pódio.