Associação Ornitológica da Madeira com novos órgãos sociais até 2030

A Associação Ornitológica da Madeira elegeu hoje os novos órgãos sociais para o mandato 2026–2030, numa Assembleia Geral Eleitoral que culminou com a tomada de posse da lista 'Movimento Consolidação do Futuro'.

A candidatura liderada por João Fernandes e Pedro Garanito foi eleita por sufrágio directo e secreto, envolvendo mais de 40 associados entre presenças e votos por delegação.

Na lista de prioridades assumidas pela nova direcção destaca-se a realização do 'Madeira International Bird Exhibition II' (MIBE II), previsto para Outubro deste ano, sob a égide da Confederação Ornitológica Mundial, com o objectivo de afirmar a Madeira como destino de referência da ornitologia competitiva internacional.

O programa da nova liderança contempla, ainda, a criação de um Gabinete de Apoio ao Criador, o reforço das parcerias institucionais, a modernização administrativa e digital da associação e uma maior representação madeirense na Federação Ornitológica Nacional Portuguesa.

O novo presidente da direcção, João Fernandes, afirmou, em comunicado, que a equipa pretende "modernizar, unir e crescer", querendo deixar "uma casa ainda mais forte" no final do mandato.