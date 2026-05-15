Museu de Imprensa Madeira celebra Dia Internacional dos Museus

O Museu de Imprensa Madeira assinala, no próximo dia 18 de Maio, o Dia Internacional dos Museus, sob o tema 'Museus, unindo um mundo dividido', promovido pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM).

Ao longo deste dia, entre as 9h00 e as 18h00, o museu terá entrada gratuita, proporcionando aos visitantes uma oportunidade única de contacto com o património gráfico e a história da imprensa na Madeira.

O programa inclui, às 10h00, uma Oficina Pedagógica sobre a Tipografia e as Artes Gráficas, dirigida ao público em geral, bem como demonstrações ao vivo do funcionamento de duas máquinas antigas de impressão, datadas de 1911 e 1950/60, permitindo conhecer de perto técnicas e processos históricos ligados à arte tipográfica. A sessão contará com a presença do Vereador com o pelouro da Cultura da Câmara Municipal, Nuno Neves.

A iniciativa pretende reforçar a importância dos museus enquanto espaços de preservação da memória, partilha cultural e aproximação entre comunidades, promovendo simultaneamente o conhecimento sobre o património industrial e gráfico da Região.