Funchal acolhe formação internacional sobre políticas culturais sustentáveis e inovação no sector

Nos próximos dias 28 e 29 de Maio, o Colégio de Jesuítas acolhe um Programa Internacional de Formação sobre Cultura e Desenvolvimento Local, integrado no projecto europeu C-Cycle - Collaboration on Cultural Yield through Coaching and Learning Evolution, financiado pelo programa Erasmus+.

O projecto é liderado pela EETA - Agência Helénica para o Desenvolvimento Local e Governo Local, tendo como parceiros a APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica e da The Hague Academy for Local Governance, instituição internacionalmente reconhecida pela sua experiência na capacitação de decisores políticos e técnicos municipais, com especial enfoque no planeamento estratégico, governação cultural e impacto comunitário.

O C-Cycle reúne municípios, organizações culturais, universidades e entidades criativas de vários países europeus, com o objectivo de apoiar cidades e territórios na construção de políticas culturais mais sustentáveis, participativas e alinhadas com os actuais desafios sociais e ambientais.

Este ciclo de formações, um dos pilares centrais do projecto, inicia-se na Madeira e pretende reforçar competências de profissionais do sector cultural e de entidades públicas, promovendo simultaneamente a cooperação internacional, o networking e a inovação territorial, com especial atenção aos contextos insulares e periféricos.

A acção de capacitação, conduzida pela The Hague Academy, irá centrar-se no planeamento, implementação e avaliação de projectos culturais com impacto real na comunidade. Entre os principais temas abordados destacam-se: a estruturação de projectos culturais alinhados com estratégias municipais; a articulação entre cultura, sustentabilidade e participação cidadã; a definição de objectivos, público-alvo e indicadores de impacto; o papel da cultura como instrumento de desenvolvimento local; e, por fim, a melhoria da eficácia na execução, gestão de recursos e avaliação de resultados.

A metodologia combina conteúdo teóricos essenciais, análise de casos europeus concretos e momentos de trabalho aplicado, permitindo aos participantes refletir directamente sobre projectos reais dos seus municípios e organizações.

Assim, a formação que chega ao Funchal no final do presente mês, é destinada a todos os profissionais do sector cultural, público ou privado, bem como a associações culturais e estudantes universitários das áreas culturais e criativas, nomeadamente Artes, Estudos Culturais, Comunicação, Cultura e Organizações, Gestão Cultural ou áreas semelhantes.

A participação é gratuita e a formação será ministrada em inglês. O programa decorre ao longo de dois dias completos, entre as 9h30 e as 17 horas. Os interessados devem preencher o seguinte formulário até ao dia 15 de Maio: https://forms.gle/DCgzT5KNGuUhEbq57. Vagas limitadas a 25 participantes.

O programa detalhado será divulgado brevemente.