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Jovem ferida após queda de cavalo em centro de hipismo no Funchal

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Uma jovem de 25 anos ficou ferida, esta tarde, na sequência de uma queda de cavalo num centro de hipismo situado no Caminho dos Pretos, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima sofreu a queda enquanto andava a cavalo, apresentando suspeitas de traumatismo num dos membros. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência à jovem no local.

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