Casal egípcio investe 200 mil euros no Funchal

O casal egípcio Yousra Mahmoud e Usama Alhassano inaugurou o ‘YouMe Café & Eatery’, novo espaço de restauração instalado no empreendimento Savoy Monumentalis, na Estrada Monumental, no Funchal, num investimento de 200 mil euros que criou sete postos de trabalho.

O restaurante aposta na gastronomia egípcia e cozinha internacional, conciliando sabores árabes com produtos e inspiração madeirense.

Yousra Mahmoud, residente na Madeira há quatro anos, explicou que o conceito nasceu da vontade de partilhar a cultura e a gastronomia do Egipto com a comunidade local.

“A ideia do projecto começou há um ano. Nós amamos café, nós amamos comida e nós amamos as pessoas aqui. Nós precisamos dar um pouco das nossas especiarias, da nossa comida”, referiu.

A empresária, arquitecta e designer de interiores, revelou que esteve directamente envolvida na concepção do espaço, cujo conceito visual foi inspirado nas cores e identidade da Madeira.

“O conceito era ter um lugar colorido porque Madeira é a ilha das cores. Pesca, mar, flores, tudo”, apontou.

Na componente gastronómica, o espaço aposta em pratos árabes, opções veganas e café especial. “Servimos opções veganas, servimos carne, tudo com as nossas especiarias e salsas. Temos xauarma, que é o principal”, sublinhou.

Questionada sobre a escolha da Madeira para viver e investir, apontou a segurança como factor determinante. “Para mim, como mãe de quatro, foi a segurança. É um lugar muito seguro.”

A empresária destacou ainda o acolhimento recebido na Região. “Sentimo-nos acolhidos e quisemos retribuir às pessoas que nos acolheram.”

Na cerimónia de abertura, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considerou que o novo restaurante reforça a diversidade da oferta turística e gastronómica regional.

“É um restaurante que tem um tipo de comida egípcia, portanto é uma comida muito saborosa, diferente e é importante para o nosso mercado termos uma pluralidade de ofertas”, enalteceu.

O governante destacou igualmente a importância da captação de investimento estrangeiro para a economia madeirense.

“O que se pode destacar aqui cada vez mais é a vinda de empresas, pessoas estrangeiras para a Madeira. Captar investimento, fixar investimento, criar riqueza, que isso aqui é fundamental”, concluiu.