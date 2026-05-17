Distribuição do DIÁRIO condicionada nos Barreiros e Ajuda

A distribuição do DIÁRIO está, este domingo, 17 de Maio, a registar atrasos nas zonas dos Barreiros e Ajuda, na freguesia de São Martinho, devido a um incêndio que deflagrou na residência do distribuidor afecto àquela área.

Segundo foi possível apurar, estão a ser mobilizados recursos para que a entrega seja normalizada logo que possível.