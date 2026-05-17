Distribuição do DIÁRIO condicionada nos Barreiros e Ajuda
Em causa, um incêndio que deflagrou na residência do distribuidor afecto àquela área
Estão a ser mobilizados recursos para que a entrega seja normalizada
A distribuição do DIÁRIO está, este domingo, 17 de Maio, a registar atrasos nas zonas dos Barreiros e Ajuda, na freguesia de São Martinho, devido a um incêndio que deflagrou na residência do distribuidor afecto àquela área.
Segundo foi possível apurar, estão a ser mobilizados recursos para que a entrega seja normalizada logo que possível.
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