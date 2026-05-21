Reino Unido reduz impostos em alimentação e diversões para aliviar crise

O governo britânico anunciou hoje uma redução temporária de impostos sobre produtos alimentares como o chocolate e em bilhetes para diversões, numa tentativa de aliviar a pressão do custo de vida agravada pela guerra no Irão.

Além da redução do imposto sobre a importação sobre bolachas, chocolate e cerca de 100 outros produtos alimentares, a ministra das Finanças, Rachel Reeves, anunciou medidas destinadas a impulsionar a economia durante o verão, incluindo viagens de autocarro gratuitas para crianças entre o final de junho e o mês de agosto.

Durante o verão, o IVA sobre bilhetes para diversões como incluindo jardins zoológicos, parques temáticos, cinemas, teatros, concertos e museus, será reduzido de 20% para 5%.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, já tinha confirmado na quarta-feira o adiamento do aumento previsto do imposto sobre os combustíveis.

Hoje, Reeves revelou uma isenção de um ano do imposto rodoviário e a redução do peso fiscal sobre o gasóleo agrícola, para compensar a subida dos preços da gasolina e gasóleo causada pelo encerramento do Estreito de Ormuz.

Mas a ministra não se comprometeu com um apoio mais abrangente às contas de energia doméstica, nomeadamente para o aquecimento.

"Estamos preparados para agir caso as condições do mercado se agravem significativamente ainda este ano", prometeu.

Reeves explicou que estas medidas serão pagas através da reforma de um benefício fiscal utilizado pelos produtores de petróleo e gás para maximizar os seus lucros ao descontar os prejuízos noutras filiais no estrangeiro.

"Hoje, pomos fim a esta prática", o que "irá render centenas de milhões de libras por ano e permitirá financiar o conjunto de medidas apresentadas hoje", salientou.

As empresas petrolíferas que operam no Reino Unido, nomeadamente no Mar do Norte, estão sujeitas a uma taxa sobre os lucros provenientes da produção de petróleo e gás no país, atualmente fixada em 38%, que se soma aos 40% de impostos já em vigor no setor.

"Quando um país enfrenta dificuldades devido ao aumento dos preços do petróleo e do gás, devemos garantir que aqueles que beneficiam do aumento dos preços e da volatilidade contribuam de forma justa", argumentou.

A inflação no Reino Unido caiu para 2,8% em abril, face aos 3,3% registados em março, mas espera-se que volte a subir devido ao aumento dos preços dos combustíveis, do gás para aquecimento e da eletricidade.