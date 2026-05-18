Motorista do Reino Unido condenado por tráfico de 8ME de cocaína escondida em roupa da marca Kim Kardashian

Um tribunal britânico condenou a prisão um motorista de camião por traficado sete milhões de libras (cerca de oito milhões de euros) de cocaína escondida em roupa da Skims, marca de shapewear de Kim Kardashian, anunciaram hoje as autoridades.

A National Crime Agency disse que Jakub Jan Konkel, de 40 anos, conduzia um camião que transportava 28 paletes de roupa interior e vestuário Skims vinda dos Países Baixos quando foi mandado parar por oficiais de fronteira num porto em Essex, em setembro de 2025.

A agência disse que Konkel tinha feito uma paragem pelo caminho para recolher 90 quilos (198 libras) de cocaína, e que o camião tinha sido especialmente adaptado para que pudesse esconder a droga, embrulhada em pacotes de 1 quilo (2,2 libras), num compartimento das portas traseiras do camião.

Aquela entidade adiantou que a expedição de roupa era legítima e que nem o exportador, nem o importador estavam ligados à carga de droga traficada.

Konkel disse que tinha concordado em transportar a droga mediante um pagamento de 4.500 euros (5.243 dólares), segundo a agência.

O motorista foi condenado a 13 anos e meio de prisão por tráfico de drogas no Tribunal da Coroa de Chelmsford.