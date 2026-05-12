JPP quer apoio e reforço de ATL’s para "aliviar custos das famílias"

O JPP recomenda ao Governo Regional a aplicação de medidas de apoio e reforço às Atividades de Tempos Livres (ATL’s), por forma a facilitar a vida das famílias para que, de forma atempada, saibam com o que podem contar. O partido aponta que, com o aproximar das férias de Verão, são muitas as dúvidas sobre onde deixar os filhos quando os pais têm de trabalhar.

“Para além da questão da segurança, o lazer desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral das crianças, promovendo o bem-estar físico, social, emocional e cognitivo. Neste sentido, a prática de actividades lúdicas estimula a criatividade, a imaginação e a resolução de problemas, além de fortalecer habilidades sociais e motoras”, lê-se no preâmbulo do projecto de resolução que o maior partido da oposição fez chegar ao Parlamento.

Patrícia Spínola indica que "têm sido muitos os relatos de famílias sobre a incapacidade de conseguir vaga ou encontrar um programa de Atividades de Tempos Livres (ATL’s) na sua zona de residência ou trabalho, com horários compatíveis com o seu quotidiano profissional". "Paralelamente a isto, os ATL´s representam custos semanais ou mensais exorbitantes, independentemente da qualidade da oferta, não sendo compatíveis com os salários que as famílias recebem e com o qual têm de sobreviver nos restantes meses em que as crianças estão na escola”, explica.

Tendo em conta estas questões, o JPP recomenda que seja iniciado um trabalho cooperativo com as escolas, câmaras municipais, juntas de freguesia, organizações sem fins lucrativos e instituições de solidariedade social, oferecendo programas de apoio para famílias com comprovadas dificuldades financeiras e a exercer atividade profissional nos períodos do ano escolar em que não há aulas.

Além disso, pretende "considerar o número de alunos dos 6 aos 12 anos por concelho e avançar com um levantamento das necessidades de forma atempada; que se analisem casos especiais de crianças de idade inferior cujos progenitores não podem tirar férias no respectivo mês de encerramento da escola".

"Criar programas específicos de ATL´s ou medidas de protecção no trabalho para apoiar famílias em situações de maior vulnerabilidade (famílias monoparentais e/ou famílias com crianças com necessidades especiais)", é outra das medidas propostas.