Festa dos Vizinhos arranca sexta-feira e ponto alto é requalificação do skatepark da Nazaré

A tradicional Festa dos Vizinhos da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, arranca amanhã, dia 22 de Maio, com o primeiro convívio a acontecer no Bairro do Hospital. O programa de festas, que contempla 11 conjuntos habitacionais, prolonga-se até dia 6 de Junho.

De acordo com nota à imprensa, o ponto alto destas festas será a inauguração da requalificação do skatepark da Nazaré, no dia 29 de Maio, às 19h30, numa iniciativa que visa a inclusão através das Artes. Esta revitalização do espaço foi acompanhada pelo DIÁRIO, numa reportagem publicada ontem, na edição impressa.

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A requalificação deste espaço ficou a cargo de Tiago M. Rodrigues, mais conhecido por Timeq, um artista multidisciplinar português cujo trabalho se desenvolve entre a arte urbana, o desenho, a pintura e a linguagem visual contemporânea. O artista é natural da Sertão, mas vive desde 2020 no Conjunto Habitacional da Nazaré e trabalha na Madeira, onde fundou a MORAL, a primeira galeria de arte urbana legalizada da Região.

Em 2025, expandiu o universo da MORAL através do projeto itinerante MORAL em Movimento, integrado no programa “Das Ideias a ATOS”, promovido pelo Teatro D. Maria II e pela Fundação Calouste Gulbenkian. O seu trabalho tem sido apresentado em exposições e intervenções públicas, consolidando uma prática que cruza criação artística, pensamento visual e envolvimento comunitário.

Antes da grande intervenção final no espaço do skatepark da Nazaré, aconteceram sessões das oficinas da MORAL em movimento. As sessões de oficinas de pintura e desenho englobaram grupos de jovens do bairro da Nazaré. Todos os materiais foram disponibilizados, desde sprays, canetas, folhas de papel.

Festa dos Vizinhos:

Dia 22: 19 horas, Bairro do Hospital

Dia 26: 13 horas, Polo Comunitário da Torre; 19 horas, Bairro da Ribeira Grande

Dia 27: 13 horas, Bairro da Nogueira; 19 horas, C.H. Comandante Camacho de Freitas

Dia 28: 15 horas, Polo Comunitário de Santo Amaro; 19 horas, C. H. Ribeiro Real

Dia 29: 15 horas, Polo Comunitário de Santa Luzia; 19 horas, Bairro da Nazaré

Dia 2 de junho: 19 horas, Bairro de São Gonçalo

Dia 6 de junho: 13 horas, C. H. Achada, Curral das Freiras