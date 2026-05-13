Festa do Marítimo continua na sexta-feira

O Marítimo vai continuar a festejar a promoção à I Liga portuguesa de futebol e a conquista do título do segundo escalão, com uma festa na 'fan zone' do estádio, logo após o último encontro do campeonato, frente ao Desportivo de Chaves, com início marcado para as 19 horas.

“Após o encontro frente ao GD Chaves, a equipa subirá ao palco montado na praça em frente à Loja do Marítimo para o desfile dos campeões, numa jornada marcada por animação, homenagens e muitas surpresas preparadas para sócios e adeptos”, informou o emblema verde-rubro no seu sítio oficial.

A celebração “dedicada ao Heróis da Subida”, segundo a mesma nota, vai decorrer ao longo do dia, “com momentos especiais, culminando numa grande celebração após o último jogo da temporada”, adiantando ainda que mais informações e novidades serão reveladas brevemente.