Festa do ‘'Ponto e Vírgula' e do 'A Tua Vez' na Quinta Vigia

Chega hoje ao fim mais uma edição do suplemento ‘Ponto e Vírgula’, projecto educativo que, ao longo dos últimos meses, deu voz à criatividade, ao pensamento crítico e ao talento dos alunos do ensino secundário da Região.

A cerimónia de encerramento realiza-se esta terça-feira, 20 de Maio, na Quinta Vigia, reunindo estudantes, professores e entidades parceiras numa celebração do trabalho desenvolvido ao longo desta edição.

Paralelamente, será também assiLada a oitava série do suplemento ‘A Tua Vez’, iniciativa dedicada à sensibilização para as questões ambientais.

A iniciativa pretende distinguir o empenho e a participação das escolas e dos alunos envolvidos, premiando os melhores trabalhos produzidos.

O programa inclui actuações musicais pelo Combo do Curso de Música Moderna – Pop/Rock, intervenções institucionais, a entrega de prémios e, no final, um momento de convívio com um lanche.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º 92

Assembleia Legislativa da Madeira;

09h00 - A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) e a Direção Regional de Educação (DRE) promovem o 4.º Seminário Tecnologias de Apoio na Educação: Bibliotecas Escolares Inclusivas. Esta iniciativa integra-se no projecto 'Todos Podem Ler', desenvolvido pela Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas da DRE.

O projecto é fruto de um protocolo de colaboração entre a SRE e a Fundação MEO, que visa dotar as bibliotecas escolares de soluções tecnológicas de acessibilidade. Desde 2015, esta parceria já beneficiou 29 estabelecimentos de ensino.

Museu de Eletricidade – Casa da Luz;

11h00- 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar

Assembleia Legislativa da Madeira;

12h00 - Apresentação do XVIII Torneio Nacional de Futebol de Rua - fase Madeira

Pousada da Juventude

14h30 - Reunião da Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político.

Sala do Hemiciclo Assembleia Legislativa da Madeira;

Agenda Política

09h30 - O Centro Cultural John Dos Passos, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, recebe, a partir de hoje a 5.ª Conferência Bienal da John Dos Passos Society, uma agremiação de investigadores que pugnam pelo estudo e reconhecimento da obra de John Dos Passos. O

10h00 - 11h30 - Apadrinhamento da Marina do Funchal, uma organização da Escola Básica com Pré-escolar dos Louros, em parceira com a Escola Azul. O evento contará com a participação de alunos, docentes e não docentes, bem como de diversas entidades parceiras.

Marina do Funchal

14h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente na abertura do IV Encontro Nacional da Agenda Mobilizadora eGames Lab.

A Madeira acolhe o evento nacional do consórcio eGames Lab e os protagonistas da indústria criativa e daquele ecossistema, através da Startup Madeira.

A incubadora, tutelada pela Secretaria Regional da Economia, é a organizadora do evento e membro do e-Games Lab.

Savoy Palace

15h00 - A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside à cerimónia de assinatura de contrato do Projeto ‘Regressar’.

Este projecto tem como desígnio primordial apoiar pessoas em situação de dependência, mobilidade reduzida ou patologias incapacitantes.

Auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 20 de Maio, Dia Internacional do Ensaio Clínico, Dia Mundial da Metrologia, Dia Mundial da Abelha, Dia da Autonomia do Poder Local, Dia da Marinha e Dia Europeu do Mar:

1498 - O navegador Vasco da Gama chega a Calecute, no final da viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia.

1506 - O navegador Cristóvão Colombo morre em Espanha.

1871 -- É publicado, no jornal "A Revolução de Setembro", o manifesto das Conferências Democráticas. As conferências, promovidas pelo grupo do Cenáculo, de Antero de Quental, Eça de Queirós e Oliveira Martins, teriam lugar a partir de dia 22, no Casino Lisbonense.

1873 - É emitida nos Estados Unidos a patente n.º 139. 121 para a Levi Strauss & Co. and Jacob Dav, as primeiras calças de ganga de trabalho rebitadas, hoje conhecidas como jeans.

1898 - Inauguração do Aquário Vasco da Gama, integrada nas comemorações do IV centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia, em Lisboa.

1927 - O aviador norte-americano Charles Lindbergh inicia o voo sobre o oceano Atlântico de Nova Iorque, Estados Unidos, a Paris, França.

1974 - Américo Thomaz e Marcello Caetano partem para o exílio no Brasil.

1987 - Otelo Saraiva de Carvalho é condenado, pelo Tribunal Criminal de Monsanto, a 15 de anos de prisão, depois de ter dado como provado o seu envolvimento nas acções das FP-25.

1995 -- O Papa João Paulo II inicia uma visita de três dias à República Checa e ao país natal, Polónia.

2004 - O arquiteto Siza Vieira recebe o Troféu Latino, da União Latina, pelo conjunto da obra.

2009 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta pela segunda vez a lei do pluralismo e da não concentração dos meios de comunicação social, depois de ter devolvido o diploma ao Parlamento pela primeira vez a 3 de março.

2017 - O grupo terrorista Estado Islâmico executa 19 civis, entre os quais duas crianças, numa aldeia da província síria de Deir Ezzor (Este) detida por forças 'antijihadistas'.

Pensamento do dia