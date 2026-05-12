Marítimo-Chaves marcado para sexta-feira
A Liga Portugal divulgou hoje o dia e hora dos jogos da 34ª e última jornada da II Liga. O Marítimo-D. Chaves está marcado para sexta-feira, às 19h00, no Estádio do Marítimo. Ainda na sexta-feira joga-se o FC Porto B- Benfica B (18h00) e o Leixões- Lourosa (20h00). Para sábado, dia 17, estão agendados os seguintes jogos: Académico de Viseu- Sporting B (11h00) e Torreense- Vizela (11h00).
O campeonato encerra no domingo, dia 17, com os restantes quatro jogos: Oliveirense- Felgueiras (11h00), U.Leiria – Feirense (15h30), Paços de Ferreira- Penafiel (20h30) e Portimonense – Farense (20h30).