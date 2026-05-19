Festa do Desporto Escolar 2026 é apresentada hoje

A Festa do Desporto Escolar 2026, que deverá mobilizar mais de cinco mil alunos, será apresentada esta terça-feira, pelas 11 horas, no MadeiraShopping. A iniciativa, promovida pela Direcção de Serviços do Desporto Escolar, volta a reunir a comunidade educativa em torno do desporto, da juventude e da celebração da autonomia regional.

Sob o mote ‘O que nos une: A Autonomia’, a edição deste ano promete transformar a Madeira num palco de celebração do talento regional, com uma programação que inclui cerimónia de abertura e várias actividades desportivas ao longo de uma semana. O evento terá início oficial nesta sexta-feira, 22 de Maio, com uma cerimónia marcada pelo tema ‘A bravura das Ilhas — 50 anos de Autonomia: Antes e Depois’, seguindo-se, entre os dias 25 e 29 de Maio, um conjunto diversificado de actividades e modalidades desportivas.

Mas há mais na agenda desta terça-feira, 19 de Maio

09h00 - Reunião Plenária n.º 91;

09h30 - A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente na sessão de abertura do Encontro Regional de Clubes Europeus e Modalidades Erasmus, no Auditório da Escola Secundária de Francisco Franco.

11h15 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque preside à cerimónia de abertura da 9ª edicção do Curso Intensivo de Segurança e Defesa na Madeira, no Salão Nobre do Governo Regional.

11h30 - O PCP organizará uma iniciativa para abordar o agravamento das condições laborais na Região, junto ao centro comercial Plaza Madeira;

11h30 - A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, marca presença na conferência de imprensa de apresentação da Festa do Desporto Escolar 2026 e respectiva nova imagem gráfica, no centro comercial Madeira Shopping.



11h35 - O Representante da República preside à cerimónia comemorativa do 13.º aniversário da Estação de Radar n.º 4, que terá lugar no Pico do Areeiro;

14h30 - A Câmara Municipal do Funchal irá assinar os protocolos de Apoio à Cultura, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

14h30 - Sessão de abertura do evento de encerramento do projeto “Jardim de Palavras – Cultivando Leituras na Natureza”, com a presença de Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no Fórum Machico.

15h00 - O Representante da República recebe o CDS, no Palácio de São Lourenço. José Manuel Rodrigues estará presente e irá prestar declarações;

17h30 - Inauguração das exposições 'Gentes do Povoamento' - Mercado Quinhentista de Machico, no centro comercial Plaza Madeira.

Principais acontecimentos registados no dia 19 de Maio, Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, Dia do Advogado, Dia Mundial do Médico de Família e Dia Mundial de Doação de Leite Materno:

1790 - Revolução francesa. Abolição da nobreza e de todas as distinções que estabeleçam a estratificação da sociedade francesa.

1802 - É criada por Napoleão Bonaparte a Legião de Honra, em França.

1863 - É publicada através da Direção Geral da Administração Política, Ministério dos Negócios do Reino, a "Carta de lei pela qual ficam abolidos todos os morgados e capelas actualmente existentes no continente do reino, ilhas adjacentes e províncias ultramarinas e declarados alodiais os bens de que se compõem".

1876 - Nasce o médico, jornalista e escritor Júlio Dantas, autor de A Ceia dos Cardeais (1902). Foi ministro dos Negócios Estrangeiros e embaixador de Portugal no Brasil, bem como diretor do Conservatório Nacional de Lisboa.

1882 - É publicada a primeira lista telefónica de Lisboa com 22 assinantes.

1890 - Nasce o poeta Mário de Sá Carneiro, em Lisboa, num edifício da rua dos Retroseiros, atual Rua da Conceição.

1906 - João Ferreira Franco Pinto Castelo Branco é nomeado presidente do Conselho de Ministros, pondo fim ao ciclo "rotativista" de Progressistas e Regeneradores. A suspensão progressiva de direitos e liberdades afirma o carácter ditatorial da política, que terá a fase mais dura em 1907-1908.

1917 - "Revolta da Batata" em Portugal no contexto da crise económica. Assaltos populares a estabelecimentos comerciais de Lisboa e da margem Sul do Tejo.

1930 - Na África do Sul, as mulheres brancas conquistam os direitos cívicos.

1935 - Morre, com 46 anos, arqueólogo britânico Lawrence da Arábia, autor de "Os Sete Pilares da Sabedoria".

1936 -- A organização nacional denominada Mocidade Portuguesa é formalmente instituída pelo decreto-lei n.º 26661. Segundo o modelo da juventude Fascista e Hitleriana, assumindo-se como organização paramilitar a que todos os portugueses dos 07 aos 11 anos têm de pertencer, assim como os alunos dos liceus e das escolas técnicas e comerciais.

1943 - II Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill afirma ao Senado norte-americano que os Estados Unidos têm o apoio total do Reino Unido na guerra contra o Japão.

1954 - Morre, aos 26 anos, Catarina Efigénia Sabino Eufémia, em Baleizão, alvejada a tiro por um tenente da GNR de Beja, numa manifestação de trabalhadores agrícolas por aumento do salário.

1973 - A URSS e a República Federal da Alemanha assinam um acordo de 10 anos, para a cooperação nos campos económico, industrial e técnico.

1974 - O francês Valéry-Giscard d'Estaing, vence as eleições para a Presidência da República Francesa.

1975 - Início do caso República. Os trabalhadores demitem a direção do jornal acusando-a de favorecimento do PS. Os ministros afetos ao PS abandonam o IV Governo Provisório, seguindo-se os do PPD. A ocupação do jornal manter-se-á até 25 de novembro.

1983 - Morre, com 80 anos, o estadista belga Jean Rey, um dos fundadores da Comunidade Económica Europeia.

1984 - Começa, na Figueira da Foz, o I congresso da Associação Nacional de Municípios (ANMP). Morre, aos 63 anos, Jacinto do Prado Coelho, investigador, crítico literário e professor universitário português.

1985 - Aníbal Cavaco Silva é eleito líder do PSD no XII Congresso do partido, na Figueira da Foz.

1986 - O primeiro-ministro soviético, Nikolai Ryzkhov, define o acidente nuclear de Chernobyl, de 26 de Abril, como "Um aviso para a humanidade".

1991 - Com uma maioria de 94,8 por cento, a Croácia vota, em referendo, a independência da Jugoslávia.

1993 - O Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, reconhece o Governo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) de Angola.

1994 - Morre, com 64 anos, a norte-americana Jacqueline Kennedy Onassis.

1998 - O primeiro-ministro António Guterres, preside à cerimónia de inauguração da Estação ou Gare do Oriente, Gare intermodal de Lisboa, projectada pelo arquitecto e engenheiro catalão Santiago Calatrava.

2001 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da Liga Árabe pronunciam-se, na reunião extraordinária no Cairo, Egito, a favor da continuação da resistência palestiniana e da Intifada contra Israel.

2004 - A escritora Agustina Bessa-Luís vence o Prémio Camões.

2005 - O Conselho de Ministros aprova um decreto que cria um regime de compensação para agentes de segurança vítimas de invalidez premente ou morte. As indemnizações podem oscilar entre os 150 e os 250 salários mínimos nacionais.

2006 - O Prémio Camões é atribuído ao escritor angolano Luandino Vieira, que tornará pública a recusa do galardão, cinco dias mais tarde por "razões pessoais, íntimas".

2007 - Estanislau da Silva toma posse como primeiro-ministro do III Governo Constitucional timorense, sucedendo a José Ramos Horta, eleito Presidente da República.

2008 - Tribos da Amazónia reúnem-se na maior manifestação dos últimos vinte anos, em Altamira, Brasil, contra a construção de barragens hidroelétricas numa das maiores reservas indígenas do país.

2009 - A Organização das Nações Unidas (ONU) apresenta a primeira universidade global online e de matrícula gratuita. O novo projeto educativo, Universidade do Povo, surge no âmbito da Aliança Global da ONU sobre Tecnologia de Comunicação e Desenvolvimento para ajudar a colmatar as brechas internacionais em matéria de educação com o recurso às novas tecnologias. O ministro do Ensino Superior, José Mariano Gago, determina o encerramento compulsivo da Universidade Internacional de Lisboa e da Figueira da Foz, assim como do Instituto Superior Politécnico Internacional, da SIPEC - Sociedade Internacional de Promoção de Ensino e Cultura, S.A, por "manifesta falta de viabilidade económico-financeira".

2012 - O general Taur Matan Ruak toma posse como Presidente de Timor-Leste, numa cerimónia em Taci Tolu, a cinco quilómetros de Díli. O Chelsea conquista a Liga dos Campeões de futebol pela primeira vez ao derrotar na final o Bayern de Munique, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 registado no fim do prolongamento, na Arena de Munique, na Alemanha. Guimarães é escolhida para ser Cidade Europeia do Desporto em 2013 pela Associação das Capitais Europeias do Desporto (ACES Europe).

2013 - O Boavista conquista a primeira Taça de Portugal de futebol feminino da sua história ao vencer o Valadares por 3-1, no Estádio Nacional.

2014 - Morre, aos 88 anos, o australiano John Arthur Brabham, Jack Brabham, engenheiro, empresário e histórico piloto de Fórmula 1.

2016 - O avião da EgyptAir despenha-se ao largo da ilha grega de Karpathos, no mediterrâneo. O voo MS804, transportava 66 passageiros a bordo e fazia a ligação entre Paris e o Cairo.

2017 - Francisco Guterres Lu-Olo toma posse como o quarto Presidente desde a restauração da independência de Timor-Leste.

2018 - O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 1000 da primeira Taça do Mundo, em Szeged, Hungria.

2020 - A Hungria proíbe a inscrição da alteração de sexo no estado civil e o reconhecimento jurídico de identidade de género das pessoas transgénicas, apesar de numerosos protestos internacionais. O parlamento húngaro, onde o Governo do primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán garante maioria de dois terços, aprova uma alteração constitucional incluída no artigo 33.º, que define o género pelo "sexo biológico baseado no nascimento e no genoma".

2021 - Morre, aos 94 anos, António Coimbra Martins, escritor, diplomata e político, um dos fundadores do Partido Socialista. Foi ministro da Cultura no IX Governo Constitucional e embaixador de Portugal em Paris, França.

2022 - Cinco funcionários da embaixada portuguesa em Moscovo recebem ordem de expulsão da Rússia, no prazo de 14 dias, a exemplo do que aconteceu com outros países europeus.

2023 - Morre, aos 59 anos, Andy Rourke, músico britânico, baixista da banda britânica The Smiths.

2024 - Morre, aos 63 anos, o Presidente do Irão Ebrahim Raïssi.

2025 - O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, anuncia demissão do cargo e que não será recandidato.

Este é o centésimo quadragésimo dia do ano. Faltam 226 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia