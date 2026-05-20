PSD/Machico saúda reabilitação do Parque Desportivo de Água de Pena

O PSD/Machico congratula-se pelo anúncio da Câmara Municipal de Machico relativo à reabilitação do Parque Desportivo de Água de Pena, uma intervenção há muito reivindicada pela população e sucessivamente defendida pelo PSD/Machico ao longo dos últimos anos.

Segundo nota à imprensa, a obra, agora anunciada pelo executivo municipal, contempla a criação de um novo ginásio e representa um investimento municipal na ordem dos 400 mil euros. Refere ainda que apesar de considerar que este valor continua insuficiente para uma requalificação profunda e abrangente de todo o parque desportivo, entende que este é um primeiro passo positivo e um reconhecimento claro da necessidade urgente de intervenção naquele espaço.

Recorda que o PSD/Machico tem vindo, de forma persistente, a alertar para o estado de degradação do parque e para a importância deste equipamento para os jovens, clubes, famílias e população em geral. Acrescenta ainda que a pressão política exercida pelo PSD, aliada à voz da população, acabou por obrigar o executivo camarário a agir.

Diz que enquanto força política responsável e próxima das pessoas, o PSD/Machico continuará atento ao desenvolvimento desta intervenção, exigindo que o investimento não fique pela metade e que o parque venha a beneficiar de uma requalificação digna.

Por fim, diz que o desporto, os espaços públicos de qualidade e o bem-estar da população não podem depender de promessas adiadas nem de obras feitas apenas em período de maior pressão política. "Machico merece mais, e o PSD continuará a lutar por isso", concluiu.